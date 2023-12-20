Онлайн-гід під назвою Human Rights Guide, розроблений Центром громадянських свобод разом із Baltic Human Rights Society, доступно пояснює українцям їхні права за допомогою практичних щоденних ситуацій і прикладів, йдеться на сайті Центру.

Крім того, платформа буде корисною для тих відвідувачів, професійна діяльність яких охоплює права людини: юристів, суддів, правозахисників. Також її можуть використовувати для формальної та неформальної освіти професори, вчителі та студенти.

У посібнику можна знайти контакти, куди звертатися і телефонувати, якщо ваші права порушено.

Переглянути його українською й англійською мовами можна за посиланням: https://www.rights.in.ua/themes/organ-zats-yakmozhut-vam-dopomogti