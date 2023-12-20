Інформацію щодо потрапляння особи в полон до ворога необхідно повідомляти виключно до компетентних державних органів, нагадує Національне інформаційне бюро (НІБ) при Мінреінтеграції.

Потрібно зібрати якомога більше інформації про обставини потрапляння людини в полон, у тому числі від її побратимів, свідків, рідних чи із соціальних мереж.

Отримані дані слід одразу фіксувати, щоб повідомити до:

НІБ на цілодобову гарячу лінію за номером 16-48 (для дзвінків з-за кордону +38(044) 287-81-65) або через чат-боти в Telegram (https://t.me/nib_uncp_bot) чи Viber (https://chats.viber.com/nib_uncp_bot), а також — написавши на електронну пошту: info@nib.gov.ua чи в месенджер на Facebook-сторінці (https://m.facebook.com/nib.gov.ua) або заповнивши онлайн-форму на сайті (https://nib.gov.ua/) Бюро;

(для дзвінків з-за кордону або через чат-боти в Telegram (https://t.me/nib_uncp_bot) чи Viber (https://chats.viber.com/nib_uncp_bot), а також — написавши на електронну пошту: чи в месенджер на Facebook-сторінці (https://m.facebook.com/nib.gov.ua) або заповнивши онлайн-форму на сайті (https://nib.gov.ua/) Бюро; Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими; консультація за номером: 0 800 300 529;

Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України, який функціонує при СБУ. Телефони гарячої лінії: 0(44) 321-11-21 та 0(98) 321-11-21.

Також необхідно подати заяву до відділення Національної поліції. Якщо ж підтвердження про перебування людини в полоні немає, але вона більше не виходить на зв’язок, потрібно звертатися до Національного інформаційного бюро. НІБ опрацює та внесе таку інформацію до відповідного реєстру.