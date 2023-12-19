Чорну редьку (редьку посівну) в народній медицині найчастіше застосовують для лікування застудних захворювань. Корисно її вживати при авітамінозі, особливо в зимово-весняний період, коли людському організму явно бракує вітамінів. По допомогу до чорної редьки звертаються в разі інших недуг, зокрема, п’ють сік при токсичних гепатитах, цирозах печінки, холециститах, жовчнокам’яній хворобі, порушенні серцевого ритму, цинзі. Одне слово, цінний коренеплід!

Найпоширеніший народний засіб лікування кашлю, застуди такий: зрізати вершечок неочищеної від шкірки чорної редьки. Зробити в ньому невеличку ямку, щоб вийшла своєрідна «філіжанка» (з такої п’ють каву). Ямку заповнити медом. Настоювати в теплому місці. Редька виділятиме сік. Сік із медом пити по ч.л. 4–5 разів на день у перервах між вживанням їжі.

Протипоказано при цукровому діабеті та алергії на мед.

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Свіжим соком чорної редьки, розведеним наполовину з водою, обмивають обморожені ділянки шкіри.

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Терту редьку їдять при атеросклерозі. Вона сприяє виведенню з організму надлишкового холестерину. Денна норма споживання — хоча б 50–75 г. Після трьох днів вживання робіть перерву на 1–2 дні.

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При анемії взяти порівну соки редьки, моркви, червоного буряка. Налити в темну пляшку. Посуд закрити нещільно, щоб рідина могла випаровуватися. Поставити на 3 год. в теплу духовку. Після охолодження пити по ст.л. тричі на день за 15–20 хв. до їди. Курс лікування — 2–3 місяці. Повторити, якщо необхідно, через 1–2 місяці.

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Якщо хворі печінка, жовчний міхур, свіжий сік чорної редьки п’ють, починаючи зі 100 мл на день (по 25 мл 4 рази на день за 15–20 хв. до їди) і поступово збільшують до 400 мл (разова доза — 75–100 мл). Одразу запивають 100-200 мл теплої води. І так протягом восьми тижнів. Курс лікування періодично повторюють (бажано через 1–2 місяці).

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!

Вживання чорної редьки, соку коренеплоду категорично протипоказане при виразці шлунка чи дванадцятипалої кишки, підвищеній кислотності шлункового соку, запальних захворюваннях печінки, нирок, кишківника, органічних захворюваннях серця. Не варто пити сік чорної редьки при сильному почервонінні горла. Це може призвести до ще більшого його подразнення.

Тарас ЛЕХМАН. м. Червоноград.