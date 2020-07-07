Трапляється, на поверхні кузова авто залишаються сліди від наклейок чи скотчу. Досить ефективно їх прибирає універсальний засіб WD-40 (100 мл – від 75 грн). Наносять рідину, чекають приблизно хвилину і протирають поверхню чистою ганчіркою. Дехто для цього використовує бензин або гас.

Зарадить також звичайна олія або мийний засіб для посуду. Трішки рідини наносять на забруднену поверхню, чекають 5–10 хв., а потім відтирають ганчіркою. Будь-який бруд на кузові авто потрібно прибирати дуже обережно, щоб не пошкодити фарбу та не залишити подряпин. У жодному разі не можна використовувати ножі, щітки, речовини з абразивними властивостями, зокрема й соду.