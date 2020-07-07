Вони виходять дуже ароматними та неймовірно апетитними. Чудово смакуватимуть із молодою картопелькою!

1 кг невеликих помідорів; 5 великих зубчиків часнику; великий пучок свіжого кропу; 1 столова ложка солі без верху; 0,5 столової ложки цукру; 1 чайна ложка чорного меленого перцю.

На підготовлених помідорах зробити хрестоподібні надрізи з боку плодоніжки. Викласти в міцний пакет. Часник довільно нарізати. Зелень подрібнити. Викласти до помідорів. Додати сіль, цукор, перець. Зав’язати пакет, вміст добре перемішати. Залишити за кімнатної температури на 2—3 год., проте будуть ще смачніші наступного дня.

Діана ШЕПЕЛЬ.