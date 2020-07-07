Для успішного утримання птиці біля курника слід обладнати вигульний двір (солярій), завдяки чому зможе самостійно виходити на прогулянку, аби приймати сонячні ванни, дихати киснем і шукати зелений корм та різноманітних комах і хробаків.

Для комфортного утримання на одну голову має припадати близько 2 кв.м вигулу. Облаштувати його краще з помірно освітленого боку, не під палючим сонцем. З північного боку солярій можна прикрити від холодних вітрів листом полікарбонату.

Якщо вигул передбачається капітальний, спочатку для нього роблять фундамент, це буде ще й захист від гризунів. Можна накрити навісом зі склопластику, полікарбонату чи іншого прозорого матеріалу або принаймні сіткою. Накриття захистить не лише від відкритого сонця та опадів, а й від хижих птахів. Навіс краще робити односхилим, а схил спрямувати за межі загону, щоб вода, яка стікатиме по даху, на потрапляла в солярій.

Для опор каркасу вигулу можна використати профільні труби, швелери, арматуру, бетонні або дерев’яні стовпи. Дерев’яний брус потребує захисту від гниття, для чого його просочують спеціальним розчином. Вкопують опори на глибину щонайменше 50 см та заливають цементним розчином.

Вигул огороджують металевою сіткою заввишки 2 м, краї якої можна скріпити сталевим дротом. Важливо стежити за тим, щоб кінці дроту не стирчали зсередини і не могли травмувати курей.

В огорожі роблять хвіртку для господарів. Можна обшити вигул прозорим пластиком або полікарбонатом. У солярії розміщують годівниці та напувалки. А також ставлять мисочку з сумішшю піску та золи, в якій птиця купатиметься. У загоні або поряд може рости дерево, воно дасть додатковий захист від сонця.

На вигулі, як і в самому курнику, треба підтримувати чистоту. При цьому птиця завжди повинна мати можливість потрапити назад до пташника.