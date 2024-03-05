При купівлі товарів у кредит споживач наділений правами та обов’язками, встановленими Законом України «Про захист прав споживачів», із особливостями, визначеними Законом України «Про споживче кредитування».

Однією з таких особливостей, роз’яснюють у Держпродспоживслужбі, є норма ст.15 Закону України «Про споживче кредитування», згідно з якою споживач має право протягом 14 календарних днів із дня укладення договору про споживчий кредит відмовитися від нього без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів.

Про намір відмовитися від договору про споживчий кредит споживач повідомляє кредитодавця у письмовій формі (в паперовому вигляді або у вигляді електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг») до закінчення 14-денного строку з дня укладення договору про споживчий кредит.

Таким чином, якщо споживач вирішив обміняти/повернути в порядку ст.9 Закону України «Про захист прав споживачів» товар належної якості, придбаний у кредит, він повинен у першу чергу звернутися до кредитодавця із заявою про відмову від договору про споживчий кредит, а вже потім — до продавця із заявою про повернення товару.