З персиками чи нектаринами смачно робити освіжаючі смузі для дієтичного харчування, які можна подати на сніданок чи як легкий перекус у спеку. Вони і голод втамують, і зарядять енергією, вітамінами та гарним настроєм.

ВІВСЯНИЙ

3 персики (нектарини)

2 столові ложки вівсяних пластівців

200 мл молока

Фрукти нарізати. Викласти в чашу блендера, додати пластівці швидкого приготування. Залити частиною молока. Я беру вівсяне, але можна використовувати й коров’яче. Молоко краще вливати не все відразу, щоб добре подрібнити пластівці. Подрібнити масу, доливаючи молоко. Перелити в склянки.

БАНАНОВИЙ

3 персики (нектарини)

1 зрілий великий банан

100 г натурального йогурту (несолодкого)

Банан почистити, тонко нарізати, трохи підморозити в морозилці 30—40 хв. Завдяки замороженому банану маса вийде більш в’язкою, як морозиво. Викласти в чашу блендера шматочки персиків, банан і йогурт. Збити до однорідності та викласти в склянки.

ВЕРШКОВИЙ

3 персики (нектарини)

150 мл молока

100 г пломбіру

0,5 чайної ложки соку лимона

Морозиво та шматочки фруктів викласти в чашу блендера. Додати лимонний сік, молоко. Я беру вівсяне, але можна замінити на будь-яке рослинне (дуже смачно з кокосовим) чи коров’яче. Збити, перелити в склянки.

Аліна ЧЕПУРНА. м. Ковель.