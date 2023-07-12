З персиками чи нектаринами смачно робити освіжаючі смузі для дієтичного харчування, які можна подати на сніданок чи як легкий перекус у спеку. Вони і голод втамують, і зарядять енергією, вітамінами та гарним настроєм.
ВІВСЯНИЙ
- 3 персики (нектарини)
- 2 столові ложки вівсяних пластівців
- 200 мл молока
Фрукти нарізати. Викласти в чашу блендера, додати пластівці швидкого приготування. Залити частиною молока. Я беру вівсяне, але можна використовувати й коров’яче. Молоко краще вливати не все відразу, щоб добре подрібнити пластівці. Подрібнити масу, доливаючи молоко. Перелити в склянки.
БАНАНОВИЙ
- 3 персики (нектарини)
- 1 зрілий великий банан
- 100 г натурального йогурту (несолодкого)
Банан почистити, тонко нарізати, трохи підморозити в морозилці 30—40 хв. Завдяки замороженому банану маса вийде більш в’язкою, як морозиво. Викласти в чашу блендера шматочки персиків, банан і йогурт. Збити до однорідності та викласти в склянки.
ВЕРШКОВИЙ
- 3 персики (нектарини)
- 150 мл молока
- 100 г пломбіру
- 0,5 чайної ложки соку лимона
Морозиво та шматочки фруктів викласти в чашу блендера. Додати лимонний сік, молоко. Я беру вівсяне, але можна замінити на будь-яке рослинне (дуже смачно з кокосовим) чи коров’яче. Збити, перелити в склянки.
Аліна ЧЕПУРНА. м. Ковель.
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