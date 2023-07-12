Літо — це час, коли ми зосереджуємось переважно на садових рослинах. Однак наші кімнатні вазони о цій порі інтенсивно цвітуть, а отже, потребують не меншого догляду. Зокрема підживлень. Мене в цій ситуації виручає звичайний аптечний препарат «Аспаркам».

Він містить калій і магній. Калій потрібен для рясного цвітіння. Магній відповідає за появу хлорофілу. Раз на 2—3 тижні прикопую 1—2 таблетки в горщику або розчиняю у воді для поливу (1 таблетка на 1 л).

Ще один аптечний препарат, який оцінять ваші вазони, — аспірин. Він допоможе реанімувати рослини, якщо ті почали чахнути або не бажають цвісти. А все завдяки саліциловій кислоті, яка входить до його складу. Для приготування розчину чверть таблетки аспірину подрібнюю та розводжу 2 л води. Такі поливи мають бути нечастими.

Віра ВОВК. Сумська обл.