Для отримання багатьох соціальних послуг державою створено прості та доступні цифрові сервіси, інформують у Мінсоцполітики. Скориставшись ними, можна отримати необхідні послуги в декілька кліків.

1. Оформити статус ВПО та подати заяву на виплату грошової допомоги на проживання. Оформити статус дистанційно можна в застосунку та на порталі «Дія» (https://diia.gov.ua/). У сервісі також є можливість змінити адресу фактичного проживання ВПО або скасувати статус ВПО. Роз’яснення найбільш поширених запитань щодо ВПО можна знайти за посиланням: https://www.msp.gov.ua/news/22630.html.

2. Оформити пенсію. Це можна зробити на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України (https://portal.pfu.gov.ua/). Алгоритм дій доступний за посиланням: https://www.facebook.com/profile/100064680309537/search/.

3. Оформити субсидію. Оформити субсидію онлайн можна на сайті Мінсоцполітики в рубриці «Е-Сервіси» (https://www.msp.gov.ua/news/17660.html) на вебпорталі електронних послуг ПФУ (https://www.pfu.gov.ua/2155307-yak-podaty-dokumentyna-pryznachennya-subsydiyi-onlinena-vebportali-elektronnyh-poslugpensijnogo-fondu-ukrayiny/)та на порталі «Дія».

4. Призначення соціальної допомоги при народженні дитини. Подати заявку онлайн може один із батьків або опікунів, з яким постійно проживає малюк, скориставшись розділом «Допомога при народженні дитини» на вебпорталі Мінсоцполітики (https://e-services.msp.gov.ua/). Зареєструвавшись у кабінеті електронних послуг Мінсоцполітики, необхідно буде заповнити онлайн-форму на отримання послуги та накласти електронний підпис. Заповнена заява автоматично відправляється до органів соцзахисту. Відвідувати їх самостійно не потрібно.

5. Свідоцтво про народження дитини. Зареєструвати факт народження дитини в режимі онлайн можна за допомогою сервісу «єМалятко» (https://diia.gov.ua/services/yemalyatko). Також сервіс дає змогу замовити низку інших державних послуг, необхідних для дитини. Для отримання послуг знадобиться номер медичного висновку або судового рішення про встановлення факту народження дитини.

Серед доступних на порталі послуг також:

реєстрація в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків (присвоєння дитині номера платника податків);

внесення інформації про новонароджену дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням унікального номера запису (УНЗР) в ньому та визначення належності новонародженої дитини до громадянства України;

призначення допомоги на дітей, які виховуються в багатодітних сім’ях;

реєстрація місця проживання новонародженої дитини;

внесення відомостей про дитину до Реєстру пацієнтів, що ведеться в центральній базі даних електронної системи охорони здоров’я;

виплата грошової компенсації за пакунок малюка;

оперативно подати заяву про забезпечення допоміжними засобами реабілітації (ДЗР) та обрати підприємство, яке їх виробляє, можна в Електронному кабінеті особи з інвалідністю.

Отримати доступ до електронного кабінету особи з інвалідністю та зареєструватися в ньому можна за посиланням https://ek-cbi.msp.gov.ua/ або на офіційному сайті Мінсоцполітики в розділі «Особам з інвалідністю».