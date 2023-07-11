Биточки з фаршу під час запікання зберігають соковитість і стають дуже ніжними. Чудова альтернатива м’ясу по-французьки.

500 г фаршу (свинина та яловичина)

100 г твердого сиру

1 середнє яйце

100 г сметани

200 г цибулі (100 г у фарш, 100 г на верх биточків)

5 гілочок зелені петрушки

1 середній зубчик часнику

сіль

чорний мелений перець

Частину цибулі для фаршу дуже дрібно нарізати. Петрушку (тільки листочки) посікти. Сир середньо натерти (візьміть такий, що добре плавиться). До фаршу додати яйце, цибулю, вичавлений часник, петрушку, посолити, поперчити за смаком. Усе ретельно вимісити та відбити, покидавши фарш з невеликої висоти 5–7 разів у миску — так битки триматимуть форму.

Цибулю, що залишилася, нарізати дуже тоненькими кружальцями. З фаршу вологими руками сформувати 9 невеликих плескачів (діаметром 6—7 см, 2 см завтовшки). Викласти на змащене олією деко. Змастити заготовки трохи підсоленою сметаною. Зверху викласти кружальця цибулі. Притрусити сиром.

Запікати в розігрітій до 180 градусів духовці 25—30 хв., до рум’яної скоринки. Пахнуть битки неймовірно апетитно!