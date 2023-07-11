Для економії води та ефективнішого поливу можна використовувати так званий спосіб підґрунтового поливу — вода доставляється безпосередньо до коріння. Також цей спосіб підходить для поливу рослин у теплицях, поверхня землі залишається сухою (особливо якщо земля вкрита мульчею), а де менше випарів, там менше і хвороб.

Дуже люблять кореневий полив томати. Можна також використовувати цей спосіб для огірків, перцю, баклажанів, гарбуза та багатьох інших рослин. Спосіб поливу із пластикових пляшок підійде тим, хто не може відвідувати город щодня. Проте слід пам’ятати, що він погано підходить для піщаних ґрунтів, у цьому випадку вода швидко витікає з пляшки.

Отже: в пластикової пляшки (1,5—2,5 л) відрізають дно (яке потім використовують як кришечку, щоб вода менше випаровувалась), у пробці роблять 2—3 отвори діаметром близько 2 мм. Біля помідора чи іншої рослини, відступивши від кореня 15—20 см, обережно, щоб не пошкодити його, викопують ямку. На дно кладуть мішковину, суху траву або ще щось, що не дозволить забитися маленьким отворам. Після чого опускають у ямку пляшку кришкою вниз під кутом 30—40 градусів і прикопують так, щоб можна було налити зверху (через денце) воду. Тепер полив можна здійснювати, наповнюючи водою пляшки, що стирчать із землі. Вода повільно надходитиме до коріння.

У такий спосіб можна здійснювати і підживлення. Загалом кількість отворів потрібно підібрати дослідним шляхом, враховуючи, що для поливу однієї овочевої рослини потрібно в середньому 0,25 л води на добу. Якщо використовувати довгу покупну пластмасову насадку, то можна пляшки не закопувати. Але тоді є небезпека, що їх здує вітром.

Можна денце не відрізати, а зробити отвори в самій пляшці та прикопати її шийкою догори. Так ділянка матиме більш естетичний вигляд, вода менше випаровуватиметься. Але при такому способі для наповнення пляшок потрібно використовувати лійку.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.