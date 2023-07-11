Якщо вас після довгого сидіння в незручній позі або роботи на дачі стали турбувати біль та скутість у суглобах рук і ніг, що не минають навіть після відпочинку, це може бути проявом поліартриту. «Порадниця» з’ясувала, чому він виникає та як лікується.

НЕ ДОВОДЬТЕ ДО ХРОНІКИ

— Поліартрит — це запалення одразу кількох суглобів, яке розвивається одночасно чи послідовно в різних частинах тіла, — пояснює лікар-ревматолог Наталія ГЕРАСИМЕНКО. — Захворювання буває гострим і хронічним, може існувати самостійно, але частіше виникає як ускладнення іншої патології — наприклад, цукрового діабету, атеросклерозу, псоріазу, подагри, ревматизму.

Хвороба порушує роботу хрящів, сухожиль і зв’язок, а також провокує сильні болі й запальні процеси в м’язах. За відсутності адекватного лікування й при переході в хронічну форму патологія спричиняє незворотну деформацію суглобів, обмеження рухливості та може призвести до інвалідності.

Поліартрит здатний розвинутись у будь-якому віці, але частіше від нього страждають літні пацієнти. До деяких видів хвороби (зокрема, запалення суглобів пальців рук) більш схильні жінки.

ПРИЧИНИ ТА ВИДИ

За словами лікарки, розвитку поліартриту сприяють багато факторів. Насамперед, це інфекційні й аутоімунні захворювання, порушення обміну речовин, спадковість, алергічні реакції, різні травми та вроджені аномалії суглобів. Також причиною запалення можуть стати вікові зміни тканин, переохолодження або перегрів суглобів, ожиріння, малорухливий спосіб життя та регулярні підвищені навантаження на суглоби (в групі ризику спортсмени, вантажники тощо).

Залежно від причин розвитку поліартрит поділяють на інфекційний (буває специфічним і неспецифічним) та неінфекційний (буває ревматоїдним, кристалічним і псоріатичним). Крім того, іноді зустрічається поліартрит нез’ясованої природи, який швидко прогресує, стає хронічним і спричиняє ускладнення.

ТРИВОЖНІ СИМПТОМИ

Розвиток поліартриту починається із запалення навколосуглобової сумки, яке поступово поширюється на хрящові тканини, навколишні зв’язки та сухожилля. Це призводить до появи основних симптомів захворювання: періодичних інтенсивних болів у суглобах, що посилюються вранці, вночі та під час рухів; набряку та почервоніння шкіри навколо запаленої ділянки; хрускоту в суглобах; зменшення рухливості; підвищення температури тіла. Крім того, пацієнт може страждати від пітливості, зниження апетиту, швидкої стомлюваності та загальної слабкості.

При цьому яскравою симптоматикою супроводжується зазвичай гострий поліартрит. При переході в хронічну стадію ознаки запалення слабшають, але воно продовжує розвиватися у прихованій формі, провокуючи незворотні зміни в суглобових тканинах.

ДІАГНОСТИКА І ЛІКУВАННЯ

— Для діагностики поліартриту та виключення інших патологій зі схожими симптомами призначають загальний, біохімічний аналізи крові, УЗД і рентген уражених суглобів, за необхідності — КТ або МРТ, — каже Наталія Герасименко. — Також може бути рекомендовано артроскопію, аналіз суглобової рідини та інші дослідження.

Для лікування хвороби здебільшого використовують консервативні методи: прийом медикаментозних препаратів (залежно від причини поліартриту та його проявів це можуть бути антибіотики, протиревматичні та знеболювальні засоби, хондропротектори, вітаміни), протизапальні мазі та гелі, фізіотерапію, масаж, лікувальну фізкультуру. Також рекомендується дієтичне харчування, за необхідності — носіння підтримуючих ортезів.

При хронічному поліартриті, що супроводжується деформацією суглобів і сильним болем, іноді рекомендовано оперативне втручання.

ПРОФІЛАКТИКА

Для попередження розвитку поліартриту, а також його загострень рекомендується виключити підйом важких предметів і надмірні фізичні навантаження, скинути зайву вагу, вести активний спосіб життя, збалансовано харчуватися, відмовитися від шкідливих звичок, уникати переохолодження суглобів, носити зручне (в ідеалі — ортопедичне) взуття.

Крім того, важливо своєчасно лікувати інфекційні захворювання та після перенесеного гострого поліартриту кожні пів року проходити контроль у ревматолога або травматолога.

Ірина КАДЧЕНКО.