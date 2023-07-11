Нас знову попереджують про можливі надзвичайні події на Запорізькій атомній електростанції, яка перебуває під окупацією росіян. Ці поради підготували в ДСНС, сподіваючись, що вони все ж таки залишаться невикористаними.

ВИ НА ВУЛИЦІ ЧИ В ДОРОЗІ

Помітивши спалах, не дивіться в його бік. Це загрожує опіком рогівки, спалаховою сліпотою та опіком очей.

Негайно знайдіть заглиблення чи виступ, за якими можна сховатися. Лягайте обличчям донизу, руки — під себе.

Якщо ви в машині — закрийте вікна та двері, прийміть захисну позу (закрийте голову руками та опустіть лікті на коліна).

Прикрийте рот і ніс маскою, тканиною або хусткою, дихайте через них.

!! Після вибуху негайно знайдіть укриття. Головний критерій — хвилинна доступність. Це може бути сховище, підвал або центр бетонних будівель.

ПЕРЕБУВАЙТЕ В ПРИМІЩЕННІ

!! Найбезпечніша дія — залишатися у приміщенні або терміново в нього зайти.

Найкраще перебувати в підвалі чи всередині будівлі. Тримайтеся подалі від вікон, стін і даху. На них осідає радіоактивний пил.

Зачиніть вікна та двері, герметизуйте всі отвори (скотчем, мокрою тканиною), також вимкніть кондиціонер та обігрівачі.

Тримайте домашніх тварин поруч із собою, не дозволяйте їм гуляти на вулиці.

!! Слідкуйте за офіційними джерелами інформації. Увімкніть радіо, телебачення, моніторте офіційні акаунти в соцмережах, виконуйте вказівки місцевої влади та рятувальників.

ЗНЕЗАРАЗЬТЕ СЕБЕ

Зніміть верхній шар одягу. Робіть це обережно і повільно, щоб не розтрусити радіоактивний пил.

Помістіть одяг у пластиковий пакет чи герметичний контейнер, тримайте його подалі від людей і домашніх тварин.

!! Вимийте з милом відкриті частини тіла (обличчя, руки). За можливості прийміть душ. Не тріть шкіру в місцях, де є подряпини чи рани, голову мийте з шампунем, але без кондиціонера.

Водопровідну воду можна використовувати для прийняття душу та побутових потреб, але не можна вживати!

Одягніть чистий одяг і допоможіть близьким виконати перераховані вище пункти. Робіть це в рукавичках і масці.

БЕЗПЕКА ВОДИ ТА ПРОДУКТІВ

ОСНОВНЕ ПРАВИЛО — ВЖИВАЙТЕ ЛИШЕ ТЕ, ЩО ЗБЕРІГАЛОСЯ В ГЕРМЕТИЧНОМУ ПАКУВАННІ.

Безпечними є: вода з пляшок чи кулера, індивідуально запаковані продукти, консерви, їжа з банок, пляшок, продукти з холодильника та морозилки.

Перед тим, як уживати будь-що, протирайте пакування вологою серветкою чи тканиною. Складайте їх та пакування в пакет і тримайте його подалі від дітей та тварин.

!! Допоки не буде повідомлено про безпеку водопровідної води, її можна використовувати лише для миття та побутових потреб.

ПІДГОТУЙТЕСЯ ДО ЕВАКУАЦІЇ

Керуйтеся вказівками місцевої влади чи рятувальників щодо місця та часу евакуації.

Зберіть тривожну валізу. Всі речі запакуйте в поліетиленові мішки та пакети.

Для дітей і тварин підготуйте записки з їхніми даними та контактами близьких і прикріпіть до одягу.

Потурбуйтеся про захист органів дихання — респіратор, маска, волога пов’язка. Якщо є, одягніть захисний одяг (плащ, дощовик, гумові чоботи).

Перед виходом із дому вимкніть воду, електро- та газопостачання.

!! Із прибуттям на нове місце проведіть процедуру знезараження (зніміть одяг, вимийте, обробіть відкриті ділянки шкіри).