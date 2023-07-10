Такий рецепт низькокалорійного варення виручить тих, хто дотримується правильного харчування. Хоча воно не містить цукру, в мене зберігається близько року. Але важливо дотримуватись кількох порад.

На 1 л варення:

1,6 кг стиглих соковитих абрикосів

сік половини лимона (50 мл)

Абрикоси розділяю на половинки, видаляю кісточки. Я беру стиглі та соковиті фрукти. Викладаю в товстостінну антипригарну каструльку. Додаю сік лимона — він допоможе зберегти яскравий колір. Ставлю на слабкий вогонь, помішуючи час від часу. Якщо каструлька не антипригарна, краще додати трохи води. Варю від моменту закипання 20—25 хв., люблю, коли шматочки розварюються та утворюється своєрідний джем. Варення має слабо булькати.

За такого способу дуже важливо, щоб і банки, і кришки були добре простерилізованими, абсолютно сухими. Я стерилізую посуд у духовці — так жодної вологи не залишається. І банки, і варення мають бути гарячими.

Викладаю варення (щойно з плити) в банки простерилізованою сухою ложкою. Заповнюю по шийки й одразу закриваю під ключ. Накриваю рушником, залишаю охолонути. Зберігаю обов’язково в прохолодному темному місці.

Без підсолоджувача рівень його солодкості можна порівняти з кислим сортом яблук. Якщо хочеться трохи солодше, вже у відкриту банку додаю трохи меду.

Дарина СКОРОБАГАТЬКО.

м. Сарни.