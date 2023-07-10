- «Я дійсно так рятуюсь від фітофтори. Якщо бачу перші ознаки хвороби — зриваю зелені помідори та складаю в ящики. Зберігаю в темному теплому місці, і згодом вони достигають. Усі цілі, маю аж до листопада», — Леся ХАРЧЕВСЬКА, Вінницька обл.
- «Може, помідорчики при цьому й цілі, але коли вони достигають зірваними, то геть втрачають смак і аромат. А я люблю збирати з грядки червоні та духмяні. Для цього маю перевірений рецепт від хвороб. На 9 л води 20 крапель йоду, 1 л молочної сироватки та пів чайної ложки борної кислоти (попередньо розчинити в теплій воді). Обробляю кожні 10 днів», — Валентин КУЛИНСЬКИЙ, Дніпропетровська обл.
- «Обробляю перекисом водню — 200 мл на 10 л води. Поливаю раз на 10 днів під корінь чи по листю», — Євгенія КУРІННА, Сумська обл.
- «Нічим не обробляю. Навіщо? Тільки пасинкую й обриваю нижнє листя», — Георгій ЛОБОДА, Житомирщина.
- «У нас на Львівщині дощі за дощами, фітофтора — частий гість. Тому хоч-не-хоч, тільки хімія, але з розумом! Найбільше подобається Ридоміл Голд. Також ефективні Магнікур нео, Квадрис, Енжіо, Топаз, Топсин М. Обробляю чітко за інструкцією», — Галина ДЕМЧУК.
- «Мій найкращий друг — нашатир. Беру 2 ст.л. на 10 л води. Достатньо 4—5 обробок», — Ірина ГАЄВСЬКА, Полтавщина.
- «Рекомендую бор: 1 ч.л. борної кислоти на відро теплої води. Розчиняю, чекаю, доки вода охолоне, та поливаю. Це й захист від фітофтори, і чудово сприяє зав’язуванню плодів», — Віктор СЛИНЬКО, Харківська обл.
- «У нас дощів не дуже багато, фітофтора буває нечасто. Тому особливу увагу приділяю підживленням. Даю настій попелу, кропиви. І обов’язково мульчую соломою. Або комплексне добриво «Помідорчик», «Хелатин», — Марина ГОЙЧУК, Запорізька обл.
Поради зібрала Лідія ГЕРАЩЕНКО.
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