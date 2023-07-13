Останнім часом у засобах масової інформації та соцмережах досить часто поширюють інформацію про окремі випадки негідної поведінки військовослужбовців зі складу ТЦК та СП щодо українців.

Із огляду на це в Міноборони заявили, що всі такі випадки не будуть залишені без жорсткої реакції та по кожній подібній ситуації буде проведено службові розслідування, а винні — притягнуті до суворої відповідальності згідно з чинним законодавством.

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