Як минула перша хвиля цвітіння, троянди можна живцювати. До холодів живці встигнуть укорінитись.

Живцювання — найдешевший і найпростіший спосіб розмноження. Такі троянди мають хороший імунітет, добре переживають холоди. Та головне — вони кореневласні й завжди зберігатимуть сортові ознаки. Тоді як щеплені, приміром, на шипшину за неправильного догляду з часом можуть виродитись у шипшину.

Не варто чекати на стовідсотковий успіх. Приживаються далеко не всі живці. Приживлюваність залежить від багатьох факторів. Зокрема, найкраще живцюються виткі різновиди з невеликими бутонами.

А от троянди флорибунда, чайно-гібридні тощо — значно гірше. Тож для таких сортів краще обрати метод щеплення. Поділюся власним досвідом. У березні сусід подарував дружині просто-таки гігантські троянди. Ми з сусідкою спробували їх укорінити, бо дуже вже закортіло й собі мати такі сорти. З понад двох десятків живців прижились під банками лише два. Але один із них загинув уже після вкорінення. Чи виживе останній — поки говорити зарано.

ГОТУЄМО ЖИВЦІ

Живці нарізають довжиною 15—20 см та товщиною до 5 мм, із 3—4 бруньками. Нижній зріз роблять під кутом 45 градусів прямо під брунькою. А верхній — прямий, на 3—5 мм вище бруньки. Нижнє листя обривають, залишають тільки верхній листок і вкорочують його наполовину. Так менше випаровуватиметься волога. Чи можна брати пагони, що відцвіли? Так, можна, не забудьте лише обрізати верхівку.

Висаджують живці на добре освітленій, захищеній від холодних вітрів ділянці (але без прямого сонця) з легким родючим ґрунтом без застою вологи. Дуже раджу перед посадкою замочити пагінці на добу в стимуляторі росту. Далі живці під невеликим нахилом встромляють у ґрунт, щоб нижня брунька опинилась у землі, та обтискають навколо землю. Накривають банкою чи обрізаною пластиковою пляшкою та регулярно поливають. Поява молодих листочків буде ознакою успішного вкорінення.

Тетяна БОГОВИК.