Це суперкорисне доповнення, яке зробить ваш домашній обід або вечерю ресторанною стравою.

350 г шпинату

350 мл молока

25 г вершкового масла

1 плавлений сирок

1 зубчик часнику

1 столова ложка борошна

0,5 чайної ложки солі

чверть чайної ложки мускатного горіха

чверть чайної ложки чорного меленого перцю

Для приготування краще підходить молодий шпинат — у нього маленькі та дуже ніжні листочки. Заморожений не потрібно варити, адже він і так бланшований. Просто розморозьте, відіжміть рідину та додавайте відразу в соус.

Свіжий шпинат викласти в каструлю з киплячою підсоленою водою, накрити кришкою і готувати 3 хв. на середньому вогні. Перекласти в миску, дати охолонути, віджати від рідини. Дрібно нарізати.

У сковороді на середньому вогні розтопити масло, всипати борошно, смажити, постійно помішуючи, до кремового кольору. Готувати близько 2 хв. Постійно помішуючи, дуже тоненькою цівкою влити гаряче молоко, готувати 2 хв. на мінімальному вогні, соус має загуснути. Посолити, поперчити, додати мускатний горіх, вичавлений часник и дрібно нарізаний сир. Тримати до розтоплення сиру. Викласти шпинат у густий соус і ретельно перемішати. Потримати на вогні 2 хв. і зняти. Викласти кремовий шпинат на макарони, картоплю чи гречку й одразу подавати.