Салат чудовий! А заправка взагалі універсальна — підходить до будь-яких овочів.

3—4 солодкі перчини

1 крупна червона цибулина

1 велика морквина

Заправка:

4 великі зубчики часнику

3 столові ложки олії

1 столова ложка яблучного оцту

1 столова ложка яблучного оцту чверть чайної ложки меленого коріандру

0,5 чайної ложки солі

1 столова ложка соєвого соусу

1 чайна ложка цукру

чорний мелений перець

кілька гілочок петрушки чи кінзи

Перець нарізати тонкою соломкою (по 0,5 см завширшки). Цибулину — тоненькими чвертькільцями. Морквину натерти соломкою. Зелень посікти. Для заправки до соєвого соусу додати мелений коріандр, цукор, сіль, олію, перець, оцет і вичавлений часник. Усе ретельно розтерти. Полити овочі, перемішати. Накрити салат тарілкою. Поставити вантаж. Залишити в холодильнику — салат має настоятися щонайменше 4 год., але краще залишити на ніч.