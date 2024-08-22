Салат чудовий! А заправка взагалі універсальна — підходить до будь-яких овочів.
- 3—4 солодкі перчини
- 1 крупна червона цибулина
- 1 велика морквина
Заправка:
- 4 великі зубчики часнику
- 3 столові ложки олії
1 столова ложка яблучного оцту
- чверть чайної ложки меленого коріандру
- 0,5 чайної ложки солі
- 1 столова ложка соєвого соусу
- 1 чайна ложка цукру
- чорний мелений перець
- кілька гілочок петрушки чи кінзи
Перець нарізати тонкою соломкою (по 0,5 см завширшки). Цибулину — тоненькими чвертькільцями. Морквину натерти соломкою. Зелень посікти. Для заправки до соєвого соусу додати мелений коріандр, цукор, сіль, олію, перець, оцет і вичавлений часник. Усе ретельно розтерти. Полити овочі, перемішати. Накрити салат тарілкою. Поставити вантаж. Залишити в холодильнику — салат має настоятися щонайменше 4 год., але краще залишити на ніч.
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