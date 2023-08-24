Густе варення зі слив на сковорідці — найзручніший спосіб приготування цього смаколика. Так його можна готувати з будь-яких ягід і фруктів. Єдиний недолік — за раз багато варення не вийде.

На 1 л варення:

1 кг слив

500—700 г цукру

чверть чайної ложки лимонної кислоти

Для варення краще брати сливи кислих сортів. Сливи розрізати навпіл, видалити кісточки. Нарізати невеликими часточками. Викласти на чисту товстостінну сковорідку. Одразу всипати цукор (його кількість залежить від солодкості слив). Додати лимонну кислоту, щоб варення було красивого яскравого кольору. Все перемішати, поставити на середній вогонь. Як закипить, «смажити» варення близько 20 хв. Густоту можна регулювати. Якщо хочете, щоб було дуже густим, як повидло, тримати на вогні ще 10—15 хв. В процесі приготування знімати пінку.

Гарячим розкласти в стерилізовані банки, закрити під ключ. Як охолоне, варення ще загусне. Укутати до охолодження. Зберігати в темному прохолодному місці.