Дедалі більше українців виявляють бажання працювати на деокупованих територіях, констатують у Мінреінтеграції. Від початку роботи інформаційно-комунікаційної системи реєстрації кадрового резерву свої анкети там розмістили понад 1600 охочих, 80 відсотків із них — чоловіки. Зараховані кандидати, а це півтори тисячі осіб, проходитимуть професійне навчання.

При відборі на посаду пріоритет мають:

ветерани війни;

внутрішньо переміщені особи;

особи, які раніше займали посади в державних адміністраціях, органах державної влади та на об’єктах соціальної інфраструктури;

які мають досвід роботи у сфері реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, аби потрапити до кадрового резерву, необхідно зареєструватись у системі й заповнити анкету за посиланням: https://reserve.nads.gov.ua/?_gl=1