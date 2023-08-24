Регулярний догляд за виноградною лозою допоможе вчасно уникнути багатьох проблем. Запам’ятайте кілька простих правил, дотримуючись яких, отримаєте виноград відмінної якості.

СТЕЖИМО ЗА ЗРОСТАННЯМ ГРОНА

Зверніть увагу, як ростуть грона: чи не переплелися з дротом, лозою і в якому вони стані. Якщо гроно лежить на дроті в горизонтальному положенні, його терміново необхідно повернути в положення природного зростання — повинне звисати вертикально вниз. Якщо цього не зробити, гроно загниє та загине через недостатнє провітрювання. Також у спекотні дні в таких гронах заводяться різні комахи.

ЯГОДАМ НА ЗЕМЛІ — КАТЕГОРИЧНЕ «НІ»

Не можна допускати, щоб грона лежали на землі — так вони, знову ж таки, не провітрюються, їх можуть поїдати безхребетні. Краще заздалегідь, ще навесні, обірвати всі суцвіття, розташовані близько до землі.

ЗАХИЩАЄМО ВІД СОНЯЧНИХ ОПІКІВ

У спеку, коли температура сягає 30 градусів і вище, а листя видалені, на гронах можуть виникнути сонячні опіки. Якщо під час огляду виявили таку проблему, потрібно зробити штучне затінення: одягти на грона пакети з агроволокна, які захищають не тільки від сонця, а й від птахів та ос.

УБЕРЕГТИ ВІД КЛІЩА

У серпні виходить другий виводок кліщів. Якщо при огляді помітили листя з горбками, потрібно обробити уражену рослину колоїдною сіркою або препаратами на її основі.

ПІДЖИВЛЕННЯ

Побачивши, що ягоди почали активно збільшуватися в розмірах, кущі винограду слід підгодувати калійними добривами, а також зробити позакореневе підживлення хелатними мікродобривами. Це допоможе рослині набратися сил.

Крім перерахованого, важливу роль відіграє прищипування верхніх зелених пагонів, видалення пасинків, кільцювання, проріджування листя і ягід у гронах.