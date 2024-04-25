Паски на кефірі виходять просто дивовижними — вологими, ароматними, пухкими та смачними. Довго залишаються м’якими.

На 3 середні паски:

4 середні яйця

120 мл кефіру

160 г вершкового масла

140 г цукру

240–250 г борошна

20 г крохмалю

1 чайна ложка розпушувача

120 г сухофруктів

дрібка солі

чверть чайної ложки соди

цедра 1 апельсина (лимона)

дрібка ваніліну

Важливо: усі продукти мають бути кімнатної температури. В миску просіяти борошно, всипати розпушувач, крохмаль, соду та сіль — перемішати. Окремо в миску викласти м’яке масло, додати цукор, ваніль — збити міксером до пухкої маси. По одному додати яйця, щоразу збиваючи міксером після кожного. Має вийти пухка кремоподібна маса. Всипати поступово половину борошняної суміші, перемішуючи. Влити кефір, перемішати. Додати цедру та всипати борошняну суміш, що залишилася. Наприкінці додати підготовлені сухофрукти, перемішати. Тісто виходить в’язким.

Заповнити форми тістом трохи менше половини об’єму. Верх розрівняти ложкою. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці близько 45–50 хв. Готовність перевірити дерев’яною паличкою. Дістати з духовки, дати повністю охолонути на решітці.

Прикрасити можна глазур’ю або присипати цукровою пудрою.