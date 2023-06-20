Ці ароматні добавки виходять надзвичайно запашними, зберігаються доволі довго.

ОВОЧЕВА З ХРІНОМ

500 г солі; 0,5 чайної ложки сушеного хріну; 100 г свіжого часнику; 2 столові ложки зерен гірчиці; чверть чайної ложки кмину; 5—6 лаврових листків (0,5 чайної ложки); 2 столові ложки сушеного кропу.

До солі додати вичавлений часник, зерна гірчиці та кмин, перетерті в ступці. Лавровий лист подрібнити в кавомолці. Всипати до інших інгредієнтів лавровий лист та сушені кріп і хрін. Перемішати все виделкою. Сіль виходить вологою, як мокрий пісок. Перекласти в банки — зберігати в шафі кілька місяців.

Додаю приправу в овочеві салати, супи та запіканки, котлети, кабачкову ікру, заготовки на зиму (огірки, томати).

АДИГЕЙСЬКА

Ця приправа для мене — номер один, найчастіше її використовую.

500 г солі; 100 г очищеного часнику; 1 чайна ложка меленого коріандру; 1 чайна ложка солодкої паприки; 1 чайна ложка чорного меленого перцю; чверть чайної ложки червоного гострого перцю; 0,5 чайної ложки сушеного орегано.

У миску насипаю сіль. Вичавлюю до неї часник. Всипаю коріандр, паприку, гострий і чорний перець, орегано. Перемішую та викладаю в суху чисту банку. Зберігаю в шафі, щільно закривши кришкою. Сіль не має висохнути, а бути трохи вологою.

Додаю у фарш для котлет, овочеві страви, шашлик мариную, сало солю.

«ЛАВАНДОВА»

Я називаю її так, бо приправа має красивий лавандовий колір завдяки фіолетовому базиліку.

50 г листочків фіолетового базиліку; 200 г солі; чверть лимона.

У блендері подрібнити шматочки лимона разом із цедрою. Додати базилік і трохи солі. Подрібнити, поступово всипаючи сіль. Викласти сіль на деко. Сушити в духовці при 80—90 градусах до повного висихання. Після цього подрібнюю сіль у звичайній ступці, висипаю в баночки.

Додаю приправу в салати, кляр для овочів, готую соуси до макаронів, засмачую запіканки.

Євгенія ЖУРАВЕЛЬ. м. Ковель.