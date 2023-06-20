Маю вдосталь торішнього врожаю капусти і навіть роздаю сусідам, у яких давно закінчилася. А все тому, що з розумом вирощую. Зокрема, з легкістю борюся з гусінню.

Беру емальоване відро, наливаю дуже гарячу воду й додаю пів літра золи. Розмішую, накриваю кришкою та залишаю на добу настоятись.

Наступного дня сюди ж натираю пів шматка господарського мила, перемішую і знову залишаю на добу. Добре все розмішую і черпаком поливаю в серединку кожної рослини. Гусінь зникне.

Так роблю кілька разів на сезон.