Українці, котрі змушені були виїхати за кордон через російську агресію, не лише мають можливість оформити ту чи іншу соцвиплату онлайн, а й дистанційно відмовитись від отримання різних видів соціальної допомоги або житлових субсидій і пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Як це зробити дистанційно, роз’яснюють у Мінсоцполітики.

Потрібно написати відповідну заяву в довільній формі з зазначенням таких обов’язкових реквізитів:

назва органу соцзахисту населення, в якому громадянин перебуває на обліку;

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) отримувача допомоги;

адреса зареєстрованого/задекларованого місця проживання/перебування;

контактний номер мобільного телефону;

адреса електронної пошти (за наявності);

вид отримуваної допомоги (наприклад, допомога при народженні дитини, допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям, державна соціальна допомога особам із інвалідністю з дитинства та дітям із інвалідністю тощо).

Надіслати заяву щодо відмови від соцдопомоги електронною поштою або засобами поштового зв’язку на адресу відповідного органу соцзахисту населення в Україні.

Контакти цих органів можна знайти на сайтах відповідних райдержадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад.

Орган соціального захисту населення, до якого надійде звернення, після припинення виплати певного виду допомоги надішле громадянину, за його бажанням, електронною поштою або засобами поштового зв’язку довідку/скан-копію довідки про неотримання допомоги. Про необхідність отримання такої довідки треба зазначити в заяві.

Якщо особа виїхала з території, на якій ведуться бойові дії, або яка тимчасово окупована російською федерацією, й органи соцзахисту не мають можливості здійснювати свої повноваження, заяву можна надіслати до Департаменту соцзахисту населення облдержадміністрації.

Аналогічним є механізм відмови від житлових субсидій або пільг на оплату ЖКП, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу в Україні.

Дистанційно або засобами поштового зв’язку можна подати відповідну заяву про припинення виплат до органів Пенсійного фонду.

У заяві обов’язково зазначити:

назву органу ПФУ, в якому громадянин перебуває на обліку;

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) отримувача житлової субсидії/пільги;

адресу зареєстрованого/задекларованого або фактичного місця проживання/перебування;

контактний номер мобільного телефону;

адресу електронної пошти (за наявності);

вид державної підтримки.

У разі необхідності отримання довідки/скан-копії довідки про припинення та неотримання житлової субсидії/пільг — зазначити про це в заяві.

Контакти сервісних центрів Головних управлінь Пенсійного фонду України в областях та м.Києві можна знайти на інформаційній сторінці вебпорталу електронних послуг ПФУ.