НЕ ЗАЙМАЄТЬСЯ ВОГНИЩЕ

Вогнище може не розгорятись через те, що дрова сирі. Розтоплюють піч обов’язково сухими дровами. А ось потім, коли вогонь розгориться, можна підкласти не надто просушені, якщо нема сухих. Для нормального горіння рекомендується використовувати дрова з вологістю не більше 20 відсотків. Важливо, щоб при розтоплюванні були відкриті засувки. Та водночас закриті дверцята топки й піддувала.

Також необхідно постійно стежити за димоходом — прочищати його. Тим більше, що сирі дрова сприяють швидкому накопиченню сажі в димоході. Бажано уникати використання дров із сосни та ялини. Адже смоли здатні за дуже короткий проміжок часу забруднити димар і призвести до відсутності тяги. Водночас категорично не можна намагатись запалити вогнище в печі за допомогою легкозаймистих речовин.

ЯКЩО ДИМИТЬ

Основною причиною того, що дим потрапляє у приміщення, а не в димохід, є відсутність тяги. А пояснень цьому може бути кілька. Зокрема, повітряна пробка. Так буває, коли піч довго не топиться і в комині утворюється шар холодного повітря. Зокрема, коли при першому розпалюванні закладають велику кількість палива, відповідно утворюється велика кількість гарячого диму. Тому спочатку піч розпалюють невеликою кількістю дров. І тоді тепле повітря у трубі поступово витіснить холодне.

Іноді причиною відсутності тяги бувають сильні пориви вітру, висока вологість чи туман. Дуже важливе значення має висота димоходу. Якщо буде недостатня — не вистачатиме тяги. Тож, можливо, доведеться наростити висоту труби. Потрібно знайти пічника (хоча сьогодні це непросто) та порадитись із ним щодо усунення цієї проблеми.

Причина також може критись у тому, що в димоходу недостатній діаметр. Тоді дим накопичується всередині будинку. Також важливо, аби в приміщенні під час горіння печі була припливно-витяжна вентиляція, тобто хороший повітрообмін.

Відсутність тяги може спостерігатись також, якщо комин заб’ється сажею. Існує чимало народних способів чищення (сіль, спалювання картопляного лушпиння чи осикових дров). Але значно зручніше скористатись готовими хімічними засобами. Зокрема, зарадить і механічна прочистка.

Піч не можна перетоплювати. Прицьому руйнується цегла та шви. Щілини також можуть з’являтись внаслідок тривалого строку використання печі. Їх потрібно замазати розчином глини з піском (1:1). Глину попередньо заливають водою у пропорції 1:3.

Профілактика від задимлення: регулярно оглядати піч, контролювати появу тріщин і щілин, очищувати піч та димохід, а також періодично протоплювати. Якщо така проблема виникла, її потрібно негайно усунути, адже це може загрожувати життю і здоров’ю людей. Посилити тягу можна за допомогою дефлектора. Він змінює напрям вітру в бік, потрібний для руху димових газів. Також сприяє підвищенню ККД печі та захищає димохід від опадів. Посилюють тягу також за допомогою шибера — заслону, який прикриває перетин димової труби.

З’ЯВЛЯЄТЬСЯ КОНДЕНСАТ

Таке може спостерігатись з кількох причин:

забруднення димової труби;

неутеплений димохід, перепад температур;

надмірно довга труба;

вологі дрова;

звуження діаметра труби через відкладення сажі;

конструктивні недоліки димової труби;

опади (якщо немає дефлектора чи ковпака) тощо.

Тож позбутись конденсату чи принаймні зменшити його кількість можна шляхом прочищення димоходу, утеплення або захисту від опадів. Якщо труба «плаче», переважно холодної пори, димохід треба утеплити. Причому до самого оголовка. Теплоізолювати трубу можна мінватою, пінополістиролом, штукатуркою тощо — залежно від матеріалу, з якого виготовлена димохідна труба. Так, цегляні можна поштукатурити, попередньо закріпивши на поверхні штукатурну сітку. Іноді цегляні труби гільзують — розташовують усередині сталеву трубу. Завдяки її гладеньким стінкам не накопичується сажа та конденсат. Також у продажу є готові утеплені труби. Крім того, всередині труб встановлюють спеціальні елементи, призначені для збирання конденсату. Також важливо використовувати добре просушені дрова.

У наш час тривалої відсутності електроенергії радимо звернути увагу на опалювально-варильні печі. Вони і теплом забезпечать, і допоможуть приготувати їжу навіть за відсутності електроенергії, якщо в будинку немає газу.

Василь ГЕРАСИМОВ.