Хочеться до зимових свят приготувати щось із недорогих продуктів, швидко та щоб на смаку не позначилось? Салати, які пропонуємо, — прості, але в результаті виходять яскраві святкові страви. До того ж вигідно готувати їх у будні: вони ситні, як другі страви; зробити можна завчасно, поки є світло, а розігрівати не треба.

«РИБА ПІД СНІЖНОЮ ШУБКОЮ»

2 банки рибних консервів (у власному соку); 4 варених яйця; 3 солоні огірки; 100 г зеленого горошку; 200 г адигейського сиру; маленький пучечок зеленої цибулі; майонез.

Рибу ретельно розім’яти виделкою (рідину злити). Яйця та сир дрібно натерти. Цибулю та огірки дрібно нарізати. На таріль першим шаром викласти рибу, нанести тонку сіточку з майонезу. Притрусити цибулею, зробити майонезну сіточку. Далі — шар огірків, майонез. Шар яєць, майонез. Горошок із майонезом. Останній, «сніжний», шар — адигейський сир із тоненькою сіточкою майонезу. Прикрасити подрібненою цибулею.

КРАБОВИЙ — НА НОВИЙ ЛАД

150 г морської капусти; 250 г консервованої кукурудзи; 200 г крабових паличок; 4 варених яйця; 1 середній свіжий огірок; 4 столові ложки сметани; 4 столові ложки майонезу; маленький пучечок зеленої цибулі.

Огірок, яйця та крабові палички дрібно нарізати. Довгі смужки капусти також нарізати маленькими шматочками. Цибулю посікти. З’єднати в мисці продукти, додати кукурудзу (без рідини), засмачити сметаною та майонезом, перемішати. (Сіль використовувати не варто, оскільки в складі салату містяться солоні продукти).

ПЕЧІНКОВИЙ

400 г курячої печінки; 2 середні цибулини; 100 г моркви по-корейськи; 2—3 солоні огірки; олія; майонез; сіль і дрібка цукру.

Цибулю дрібно нарізати, викласти в сковорідку з розігрітою олією. Присипати сіллю та цукром, підрум’янити на невеликому вогні. Печінку залити водою, варити після закипання 10 хв., посолити, варити ще 2—3 хв. Дати охолонути у воді, нарізати дрібними шматочками, викласти в миску. Додати смажену цибулю (без олії). Моркву посікти ножем, щоб не було довгих смужок, викласти в миску. Огірки дрібно нарізати, викласти до інших продуктів. Засмачити салат майонезом, перемішати.

ОСЕЛЕДЦЕВИЙ

1 оселедець; 1 кисле яблуко; 1—2 столові ложки лимонного соку; 2 середні варені картоплини; 3 варених яйця; 2 чайні ложки зернистої гірчиці; 2 столові ложки майонезу; сіль (за смаком); пів пучечка зеленої цибулі.

Картоплю та яйця нарізати дрібними кубиками. Оселедець розібрати на філе, нарізати дрібними кубиками. Очищене яблуко нарізати кубиками, збризнути соком лимона, щоб не потемнішали. Усе викласти в миску, трохи посолити, перемішати. Для заправки змішати майонез і гірчицю, засмачити салат, перемішати. Оздобити посіченою цибулею. Подавати можна у вигляді салату або на скибочці хліба як закуску.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.