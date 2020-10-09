На запитання читачів і редакції відповідає заступник начальника відділу роботи з договорами щодо надання первинної медичної допомоги управління договірної роботи Департаменту договірної роботи НСЗУ Тетяна БАЛТЯН.

— Пані Тетяно, багато з тих запитань, що вже надійшли до редакції, стосуються електронних направлень, за якими лікарі працюють уже з квітня. Наскільки вони спростили життя і пацієнтів, і самих медиків?

— От саме щодо електронних направлень багато позитивних моментів.

Адже з виписаним сімейним лікарем електронним направленням пацієнт може звернутися до будь-якого вузького спеціаліста, головне, аби той працював у медзакладі, який підписав договір із НСЗУ.

Електронне направлення пацієнтові може виписати не лише його сімейний лікар, а й лікуючий лікар (лікар-спеціаліст) будь-якого медичного закладу.

Є перелік ситуацій, за яких можна обійтися без такого направлення. Це, зокрема, первинний огляд пацієнта, госпіталізація при ургентному стані, візити до акушера-гінеколога, психіатра, нарколога, стоматолога, педіатра, фтизіатра, консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію, а також отримання платних послуг.

— Доброго вам дня! Електронне направлення, на жаль, не гарантує, що потрапиш до фахівця у потрібний час. Коли я прийшла на прийом, все одно довелося висидіти в черзі. І це — в період епідемії. Хто має контролювати, чия це відповідальність?

Раїса. м. Київ.

— Власне, маршрут пацієнта організовує керівник закладу. Він має організовувати роботу так, щоб урахувати, що до них звертатимуться не лише пацієнти з електронними направленнями, а й ургентні, та також без направлення.

— Мене цікавить, хто окрім сімейного лікаря має право виписати електронне направлення, електронний рецепт? Якщо я не підписав із ним декларацію, то й не можу розраховувати на безкоштовну медичну допомогу?

Орест Іванович. Львівська обл.

— Електронне направлення, як і декларація, – ключ до безоплатних послуг у Програмі медичних гарантій. Без декларації надається лише невідкладна медична допомога. Тому раджу вам знайти лікаря, якому ви довіряєте, та подати декларацію.

Якщо ваш сімейний лікар у відпустці, то створити за необхідністю електронне направлення може замість нього інший лікар, який працює на заміні. Щодо рецепту на «Доступні ліки», то сімейний лікар перед відпусткою може виписати рецепт на лікарські засоби, розрахований на тримісячний курс лікування, ураховуючи норми відпуску. Так пацієнт гарантовано отримає потрібні медичні послуги.

— У дитинстві я перенесла інфекційний міокардит, який згодом дав ускладнення. Все життя двічі на рік проходила курс лікування серця. Зараз підтримую його тільки таблетками, а вони недешеві. Хотіла б дізнатися, як за програмою «Доступні ліки» можу отримати безоплатно препарати?

Лідія. м. Київ.

— Починати слід із підписання декларації із сімейним лікарем. Маєте право його обирати, незалежно від місця проживання. Головне, аби ви йому довіряли, щоб зручно було добиратися. Після того лікар робить обстеження, відповідно до протоколу лікування. І якщо він дійсно виявить хронічні захворювання, такі як серцево-судинні, бронхіальна астма, цукровий діабет ІІ типу, виписує електронний рецепт за програмою «Доступні ліки».

— Дуже дякую. Знаєте, пані Тетяно, декларацію з лікарем я нещодавно підписала. А от із приводу безкоштовних ліків ще не зверталася. За нинішньої ситуації не дуже-то хочеться зайвий раз іти до лікарні. Чи можна отримати електронний рецепт заочно, так би мовити?

— Щоб отримати електронний рецепт на “Доступні ліки”, не потрібно йти до лікарні. Достатньо затенуват своєму лікареві. Лікар має право виписати рецепт без проведення особистого прийому пацієнта з хронічними, затяжними захворюваннями або для продовження лікування за попередньо встановленим діагнозом та схемою. Утакому разі на ваш номер телефону надійде смс-повідомлення з кодом. Ви йдете до будь-якої аптеки з цим кодом і забираєте свої ліки. Більше того – навіть не обов’язково самому вирушати в аптеку. Номер е-рецепту можна переслати чи повідомити рідним або навіть сусідці. Й вони отримають “Доступні ліки” за вас.

— Чула, незабаром за електронним рецептом можна буде придбати кілька нових ліків. Цікаво, яких саме? А ще хотілося б дізнатися: як узагалі обирають препарати, котрі додають до вже існуючого переліку безкоштовних ліків?

Валентина Оксентіївна.

— Програму «Доступних ліків» буде розширено з наступного року, до їх переліку планується додати зокрема інсулін. Також наступного року НСЗУ пропонує включити до програми реімбурсації «Доступні ліки» лікарські засоби для пацієнтів, які перенесли інфаркт або інсульт. А також лікарські засоби для людей з розладами психіки та поведінки. Мова про лікування таких захворювань як ПТСР, шизофренія, афективні розлади, в тому числі депресія, невротичні розлади та епілепсія. Але які саме ліки вдасться додати до програми “Доступні ліки”, залежить від затвердженого бюджету на 2021рік.

Із приводу переліку, список лікарських засобів, які входять до програми “Доступні ліки”, періодично змінюється. Останнього разу зміна такого списку ліків для програми “Доступні ліки” відбулась у серпні 2020 року. Побачити оновлений Реєстр можна на сайті НСЗУ у розділі “Доступні ліки”. Для цього треба відкрити посилання у самому кінці сторінки – https://bit.ly/3n2AV7v. Список ліків подано у форматі exсel. Також завжди можна подзвонити до контакт центру НСЗУ за номером 16-77, щоб уточнити щодо «Доступних ліків».

Але які саме ліки, відповідно до його захворювання, потрібні пацієнтові, завжди визначає сімейний лікар. І не конкретного виробника, а хімічний склад препарату. А вже коли пацієнт звертається в аптеку, сам може вибрати препарат того чи іншого виробника.

— Моя сестра, яка віднедавна почала приймати за порадою знайомого лікаря бісопролол, уже кілька місяців купує його за свої гроші. Ціна не така й висока, але ж могла б їх отримувати безкоштовно. Чи може не все так однозначно, і якщо проблеми з серцем на початковій стадії, то електронний рецепт так просто ніхто й не дасть?

— Знову наголошую: найперше, потрібно укласти декларацію із сімейним лікарем. Аби той зміг виписати електронний рецепт відповідно до захворювання. Отримати «Доступні ліки» може будь-який громадянин України, який має серцево-судинні захворювання, цукровий діабет другого типу або бронхіальну астму. З метою отримання електронного рецепта вашій сестрі необхідно звернутись до сімейного лікаря.

Я так зрозуміла з озвученого вами препарату, що сестра має серцево-судинне захворювання. Але саме той же бісопролол можна отримати безкоштовно за програмою «Доступні ліки».

— Скажіть, будь ласка, яких захворювань стосується програма «Доступні ліки»?

Ольга. м. Чернігів.

— Це: бронхіальна астма, серцево-судинні захворювання та цукровий діабет 2 типу. Поки що цю програму не розширено, але питання розглядається.

— У поліклініці того району, де я проживаю, дуже слабенький ендокринолог. Звісно, можна знайти хорошого в котромусь приватному медичному центрі. Та хотілося б потрапити на безкоштовний прийом до серйозного спеціаліста. Чи можу я наполягати, аби мій сімейний лікар виписав направлення до фахівця не з нашої поліклініки? Чи зобов’язаний він те зробити?

Богдана Петрівна.

— Гарне запитання, дякую. Сімейний лікар, формуючи електронне направлення, не вказує ані заклад, ані конкретного лікаря, до якого направляє пацієнта. В направленні лише міститься код послуги та інформація про заклад і лікаря, який його створив. Тому з цим направленням ви маєте право піти до будь-якого ендокринолога. Та якщо хочете зробити це безкоштовно, звертатися треба тільки в той медичний заклад, який уклав договір з НСЗУ.

Усю необхідну інформацію ви можете отримати, подзвонивши на наш контакт-центр за номером 16 -77.

— Дякую за інформацію. Ще одне уточнення. Наприклад, я виберу собі фахівця, а як у тій лікарні знатимуть, що прийду саме до них?

— Усе дуже просто. При створенні направлення в електронній системі охорони здоров’я формується унікальний номер направлення. Завдяки якому в подальшому можливо знайти направлення в цій системі.

Пацієнт отримує номер направлення в смс на телефон, який вказаний у декларації з лікарем. Номер направлення складається із 16 символів (цифр та літер) і виглядає приблизно ось так: 0000-К4НК-9Т6М-3А20. Якщо зручніше, можна попросити роздруковане направлення. Воно буде містити штрих-код, дату виписки, дату, до якої дійсне, ім’я та діагноз пацієнта, назву послуги, ім’я та контакти лікаря й додаткові інструкції для пацієнта, в разі потреби.

–– Пані Тетяно, ви згадали про амбулаторний пакет. Не всі наші читачі мають доступ до Інтернету, тож розкажіть, будь ласка, що він передбачає.

— Амбулаторна спеціалізована медична допомога – це допомога, яку пацієнт отримує без госпіталізації до лікарні. Це консультації від таких лікарів як, наприклад, хірург, офтальмолог, травматолог, а також проведення ними лікувальних процедур, або малих хірургічних втручань, досліджень та обстежень. Усі ці послуги пацієнт отримує без госпіталізації — або в амбулаторних умовах, або в умовах денного стаціонару.

Ця допомога є безоплатною для пацієнта, якщо звертається для її отримання за направленням свого лікаря.

Пакет так і називається: «Амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу».

До нього входить:

1.Надання консультативної вторинної та третинної медичної допомоги.

Проведення інструментальних методів обстеження (рентгенологічних, ендоскопічних, ультразвукових, електрофізіологічних) відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я. Проведення загально-клінічних та біохімічних лабораторних обстежень. Лікування в амбулаторних умовах. Організація спостереження за пацієнтами із хронічними захворюваннями. Проведення малих хірургічних операцій в амбулаторних умовах. Надання вторинної та третинної медичної допомоги в умовах денного стаціонару. Ведення вагітності в амбулаторних умовах. Надання послуг з медичної реабілітації в амбулаторних умовах, крім передбаченої іншими пакетами медичних послуг. Надання ургентної стоматологічної допомоги дорослим та дітям і планової стоматологічної дітям до 16 років.

— Доброго дня! Мені треба лікувати зуби, також потрібне протезування. Як пенсіонерка, чи можу розраховувати на безкоштовне?

Валентина. Харківська обл.

— На жаль, протезування не входить в амбулаторний пакет. Але для дорослих в амбулаторний пакет входить надання ургентної стоматологічної допомоги із наступними захворюваннями:

пульпіт;

гострі та загострені періодонтити;

хімічні опіки слизової оболонки порожнини рота;

виразково-некротичний стоматит Венсана;

герпетичний гінгіво-стоматит;

багатоформна ексудативна еритема;

перикоронарит;

періостит;

альвеоліт щелепи;

слинокам’яна хвороба;

перелом зуба;

вивих зуба;

невралгія трійчастого нерва;

вивих висково-нижньощелепного суглоба;

абсцеси щелепно-лицевої ділянки;

карбункул і фурункул щелепно-лицевої ділянки;

травми м’яких тканин щелепно-лицевої ділянки, губ, слизової оболонки порожнини рота та язика.

— Мені вже 71 рік. Хочу перевірити свій зір. Можу це зробити безкоштовно?

Віктор Васильович. м. Київ.

— Якщо маєте свого сімейного лікаря, так, можете. Він формує направлення до окуліста. Наголошу ще раз: до якого конкретно не вказуватиме, самі можете обирати. А лікар хіба що підкаже, що поряд знаходяться поліклініки, які мають договір із НСЗУ. А ви вже вибираєте, куди вам зручніше звернутися, де саме захочети отримати консультацію вузького спеціаліста.

— Раніше якось не вірила в оцю всю реформу медичну. Та чую від людей, що вона працює. Чи не пізно ще знайти для себе сімейного лікаря? А то, виходить, що без нього на безкоштовні послуги можна не розраховувати.

Віра Григорівна. Вінницька обл.

— Ніколи не пізно укласти декларацію із сімейним лікарем. Але треба враховувати, що лікарі дуже швидко набирають пацієнтів і підписують із ними декларації. Адже від цього теж залежить їхня заробітна плата. На сайті НСЗУ є інформація про лікарів, медзаклади, і пацієнт може самостійно туди зайти й побачити, де працює той чи інший фахівець, скільки в кого вже підписаних декларацій. Якщо вам складно самій знайти сімейного лікаря, можете зателефонувати на гарячу лінію НСЗУ за номером 16-77 і наші колеги підкажуть, як і де це найкраще зробити.

— Пані Тетяно, я от хотіла потрапити на прийом до лора. Чи обов’язково мені йти до сімейного лікаря, аби отримати електронне направлення, чи можу попросити зробити це якось дистанційно? Адже не дуже безпечно ходити зараз у місцях скупчення людей.

Оксана. Київська обл.

— Аби отримати електронне направлення до вузького фахівця, все ж таки вам потрібно звернутися до свого сімейного лікаря. Можливо, він зможе надати вам медичну допомогу. Також звертаю увагу, що у нас є певні проблеми з приводу того, що дуже багато пацієнтів самі вирішують, чи потрібна їм консультація вузьких фахівців. Дуже багато непотрібної діагностики — «аби просто заспокоїтися», як кажуть люди. Тому сімейний лікар має переконатися, що вам потрібен саме цей фахівець для підтвердження діагнозу.

— Наша сімейна лікарка звільнилася, а вільних у поліклініці фахівців не залишилося. Що в такому разі маємо робити, де шукати свого сімейного лікаря?

Василь. Київська обл.

— Якщо ваш сімейний лікар зібрався звільнятися, то керівник відповідного медзакладу мав би обов’язково попередити вас, аби мали можливість і час знайти собі іншого сімейного лікаря — педіатра чи терапевта. А зробити ви це можете в найближчих комунальних чи приватних медичних закладах, які законтрактовані з НСЗУ.

Можете також зайти на сторінку НСЗУ на наш дашборд “Електронна карта місць надання первинної медичної допомоги” і переглянути всю наявну інформацію щодо лікарів, які знаходяться найближче до вас. Утім, багато хто з пацієнтів уже вибирають собі сімейного лікаря, орієнтуючись не на близькість свого місця проживання. Їм головне, щоб був професійний спеціаліст, щоб можна було довіритися. Все індивідуально, і як для пацієнта зручніше. Для того й ця реформа працює.

— Чи можу підписати декларацію з сімейним лікарем, не йдучи до поліклініки? Адже не хочеться зайвий раз наражатися на небезпеку через коронавірус.

Аліна.

— До нас надходять багато звернень із цього приводу. Зараз питання в НСЗУ активно обговорюється і вирішується, аби надати ці послуги пацієнтам найближчим часом. Питання більш технічне. Враховуючи наявну епідеміологічну ситуацію, звісно, людині краще сісти вдома за комп’ютер і в електронному вигляді підписати декларацію зі своїм сімейним лікарем.

— Дякую, це хороша новина.

Далі буде.

На прямій лінії чергувала Тетяна ВЛАСЮК, головний редактор газети «Порадниця».