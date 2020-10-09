Оголошено імена переможців XI Одеського міжнародного кінофестивалю, який уперше відбувся в онлайн-форматі. У конкурсі європейських документальних фільмів найкращою визнано кінострічку «Воєнні канікули» (режисер Моріц Шульц). А найкращим українським повнометражним фільмом журі названо кінострічку «Бєс» (режисер Єгор Трояновський), серед короткометражних – «Чачьо» (режисер Віталій Гавура).

У національному конкурсі перемогли короткометражний фільм «Прощавай, Головін» (режисер Мат’ю Ґрімар), повнометражний «Не все буде добре» (режисери Адріан Пірву, Олена Максьом). Приз глядацьких симпатій – в авторів повнометражного анімаційного фільму «Віктор Робот». У міжнародному конкурсі журі присудило ґран-прі фільму «Вечеря в Америці» (режисер Адам Ремейер). Найкращим фільмом визнано «Атлантиду» Валентина Васяновича, повідомляє прес-служба ОМКФ.