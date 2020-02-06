Не варто думати, що тільки щеплення (до речі, не такі вже й дешеві) захистять нас від грипу. Здоровий спосіб життя, повноцінне xаpчування і дотримання правил особистої гігієни відіграють надзвичайно важливу роль у боротьбі з цим захворюванням.

Найбільшого розмаху епідемія набуває у великих містах. Передусім через те, що кожного ранку здорові контактують у громадському транспорті з хворими (інкубаційний період грипу триває 1–2 дні, а навколо носія вірусу утворюється небезпечна зона, її радіус — 2—3 м). Отже, перш ніж розпочати робочий день, ретельно помийте руки. Споживайте продукти, багаті на вітамін С. Якщо вам не по кишені лимони, мандарини, апельсини, грейпфрути і ківі — їжте квашену капусту, краще з олією. Зміцнюють імунітет практично всі фрукти й овочі.

Згубно діє на бактерії цибуля та часник. Щоб очистити від бактерій ротову порожнину, досить одного зубчика часнику — розжуйте його, і небезпека захворіти на грип значно зменшиться. А щоб позбутися гострого часникового духу, можна пожувати корінчик петрушки.

Корисно полоскати горло розчинами фурациліну, марганцівки, соди, а також ромашки.

Менше ходіть у гості — під час епідемії імовірність підхопити вірус значно зростає, якщо ви спілкуєтеся з великою кількістю людей. Натомість не уникайте прогулянок на свіжому повітрі. Природа — найкращий лікар.

І нарешті, якщо попри всі запобіжні заходи ви або хтось із родини відчули симптоми грипу — зверніться до фахівця, не займайтеся самолікуванням. Неправильно призначені ліки можуть призвести до алергії, дисбактеріозу, а надмірна доза деяких препаратів спричиняє в окремих випадках навіть втрату слуху!