М’які пісочні булочки-печива з хрусткою цукровою скоринкою і найніжнішим яблучним кремом усередині. Начинки набагато більше, ніж тіста.

6 невеликих яблук

100 г вершкового масла

100 г сметани

200–250 г борошна

50 г цукру

чверть чайної ложки солі

дрібка ваніліну

0,5 чайної ложки соди

столова ложка лимонного соку

Для змащування:

яйце

цукор

Масло розтопити. Додати сметану. Всипати цукор, сіль і ванілін. Перемішати. Додати соду, погашену соком лимона. Всипати борошно. Замісити тісто — воно виходить м’яке, до рук не липне. Загорнути в пакет, покласти на 1 год. в холодильник. Яблука почистити від шкірки, розрізати на половинки, вирізати середину. Тісто розділити на 12 частин. Розкачати кожну в коло завтовшки 3 мм. Викласти на кожне по половинці яблука опуклою стороною до тіста і загорнути в мішечок. Край кожного «мішечка» добре закріпити і притиснути, щоб при випіканні сік не витік. Яйце збити. Печиво змастити яйцем, обваляти верхню частину в цукрі. Викласти на деко, випікати у розігрітій до 200 градусів духовці 40 хв.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.