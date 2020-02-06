М’які пісочні булочки-печива з хрусткою цукровою скоринкою і найніжнішим яблучним кремом усередині. Начинки набагато більше, ніж тіста.
- 6 невеликих яблук
- 100 г вершкового масла
- 100 г сметани
- 200–250 г борошна
- 50 г цукру
- чверть чайної ложки солі
- дрібка ваніліну
- 0,5 чайної ложки соди
- столова ложка лимонного соку
Для змащування:
- яйце
- цукор
Масло розтопити. Додати сметану. Всипати цукор, сіль і ванілін. Перемішати. Додати соду, погашену соком лимона. Всипати борошно. Замісити тісто — воно виходить м’яке, до рук не липне. Загорнути в пакет, покласти на 1 год. в холодильник. Яблука почистити від шкірки, розрізати на половинки, вирізати середину. Тісто розділити на 12 частин. Розкачати кожну в коло завтовшки 3 мм. Викласти на кожне по половинці яблука опуклою стороною до тіста і загорнути в мішечок. Край кожного «мішечка» добре закріпити і притиснути, щоб при випіканні сік не витік. Яйце збити. Печиво змастити яйцем, обваляти верхню частину в цукрі. Викласти на деко, випікати у розігрітій до 200 градусів духовці 40 хв.
Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.
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