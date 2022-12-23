На запитання читачів відповідає заступниця начальника управління пенсійного забезпечення, надання житлових субсидій та пільг — начальниця відділу методології та організації роботи із застосування пенсійного законодавства Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві Людмила ГРЄБЄННІКОВА.

— Мені 59 років. Маю 41 рік стажу. Був звільнений у зв’язку з ліквідацією підприємства (скорочення штату). Чи зможуть мені призначити пенсію?

Павло. Хмельницька обл.

— Так, можуть. Відповідно до ст.115 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон) право на призначення дострокової пенсії за віком мають особи, трудовий договір з якими розірвано з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці, у тому числі з ліквідацією, реорганізацією, банкрутством, перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скороченням чисельності або штату працівників, яким на день звільнення залишилося не більше, ніж півтора року до досягнення пенсійного віку, встановленого ст.26 цього Закону (але не раніше, ніж 30.04.2022 — дати набрання чинності Законом України від 15.02.2022 №2040-ІХ). За умови їх реєстрації у державній службі зайнятості та відсутності підходящої для них роботи (і, як наслідок, одержання клопотання про достроковий вихід на пенсію), якщо вони мають страховий стаж 35 років для чоловіків та 30 — для жінок.

— Чи можу оформити «соціальну» пенсію, маючи 20 років стажу? Мені 61 рік. І ще запитання: маю діагноз — туберкульоз. Чи зможуть мені призначити пенсію по інвалідності?

Григорій. Чернівецька обл.

— Чинним законодавством на даний час не передбачено таке поняття, як соціальна пенсія. Пенсія призначається залежно від наявного страхового стажу. У вашому випадку відповідно до ст.26 Закону для призначення пенсії в 60 років необхідно було мати 28 років страхового стажу. Для призначення пенсії в 63 роки треба мати 21 рік стажу, у 65 — 15 років.

У разі встановлення вам органами медико-соціальної експертної комісії інвалідності для призначення пенсії по інвалідності необхідно мати 15 років страхового стажу (ст.32 Закону).

— Проживав із жінкою у громадянському шлюбі. Мені 62 роки. Дружина померла. Чи може бути мені призначена пенсія по втраті годувальника?

Петро. Сумська обл.

— Відповідно до ст.21 Сімейного кодексу України шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований в органі державної реєстрації актів цивільного стану. Проживання однією сім’єю без шлюбу не є підставою для виникнення прав та обов’язків подружжя.

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника (ст.36) призначається непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні. А непрацездатними членами сім’ї померлого годувальника вважаються чоловік (дружина), в разі їх відсутності — один із батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся померлого годувальника незалежно від віку і працездатності, якщо він (вона) не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8 років.

Оскільки ви не перебували в зареєстрованому шлюбі, то права на призначення такої пенсії не маєте.

— Служив в Афганістані. Чи можу достроково вийти на пенсію? Мені 59 років.

Євген. Дніпропетровська обл.

— Можете, адже відповідно до ст.115 Закону право на призначення дострокової пенсії за віком мають військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейські, які брали участь у бойових діях, після досягнення чоловіками 55 років, жінками — 50 та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 — у жінок.

Для розгляду можливості призначення даного виду пенсії необхідно звернутися до органів ПФУ із заявою про призначення пенсії за віком та надати документи про стаж, посвідчення учасника бойових дій і довідку територіального центру комплектування та соціальної підтримки військового комісаріату про період (періоди) участі в бойових діях.

— Тимчасово проживаю в іншому населеному пункті. Не там, де зареєстрована. У грудні мені виповниться 60 років. Можу звернутись тут до територіального органу Пенсійного фонду України чи маю їхати до місця реєстрації?

Світлана. Черкаська обл.

— Ні, їхати не потрібно. Ви можете звернутись із заявою про призначення пенсії до будь-якого територіального органу ПФУ незалежно від місця реєстрації. Також заяву можна подати через вебпортал Пенсійного фонду.

До заяви про призначення пенсії необхідно надати:

* документ, що підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

* документи про стаж, що визначені Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженим постановою Кабміну від 12.08.93 №637;

* документи про місце проживання (реєстрації) особи;

* документи, які підтверджують право на призначення пенсії: за віком на пільгових умовах; дострокової пенсії за віком; пенсії за віком зі зменшенням пенсійного віку (за наявності);

* одну фотокартку 4х6.

При цьому особа, яка звертається за пенсією (незалежно від виду пенсії), повинна пред’явити паспорт (або інший документ, що посвідчує цю особу, місце її проживання (реєстрації) та вік).

— Читала, що з наступного року припинять індексувати виплати. Що це значить для пенсіонерів? Чи буде для нас «квітневий» перерахунок/індексація?

Ірина Валеріївна. Київська обл.

— Питання пенсійного забезпечення громадян регулюється пенсійним законодавством, зокрема, Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Відповідно до ст.42 Закону, в редакції, яка діє на сьогодні, для забезпечення індексації пенсії щороку з 1 березня проводиться перерахунок раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії. Також органи ПФУ щороку з 1 квітня без додаткового звернення особи проводять перерахунок пенсії тим особам, які на 1 березня року, в якому здійснюється перерахунок, набули право на його проведення на найбільш вигідних умовах.

— Чи є якісь особливості в оформленні пенсії під час дії військового стану? Чи треба, можливо, раніше звертатись за її призначенням? У які терміни її призначать?

Людмила Іванівна. Донецька обл.

— Відповідно до ст.45 Закону пенсія призначається з дня звернення, крім таких випадків, коли пенсія за віком призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку, якщо звернулися не пізніше трьох місяців із дня досягнення пенсійного віку.

Пенсія за віком призначається автоматично (без звернення особи) — з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку, крім випадків відсутності в системі персоніфікованого обліку відомостей про страховий стаж застрахованої особи, необхідний для призначення пенсії за віком при досягненні пенсійного віку, передбаченого ч.1 ст.26 Закону. У разі, якщо документи про страховий стаж не подані протягом трьох місяців з дня досягнення застрахованою особою пенсійного віку, вважається, що застрахована особа виявила бажання одержувати пенсію з більш пізнього віку.

При відстрочці часу призначення пенсії за віком пенсія з урахуванням положень ст.29 Закону призначається за заявою пенсіонера з дня, що настає за останнім днем місяця, в якому набуто повний місяць страхового стажу (в тому числі сумарно) для відстрочки часу виходу на пенсію, якщо звернулися не пізніше трьох місяців з такого дня.

При цьому звертатися можна в будь-який час після виникнення права на пенсію або не раніше, ніж за місяць до досягнення пенсійного віку.

У разі, якщо до заяви про призначення пенсії додані не всі необхідні документи, орган, що її призначає, письмово повідомляє заявника про те, які документи необхідно подати додатково, про що в заяві робиться відповідний запис (у разі подання заяви через вебпортал таке повідомлення надсилається особі через електронний кабінет користувача вебпорталу). Якщо документи будуть подані не пізніше трьох місяців із дня повідомлення про необхідність подання додаткових документів, то днем звернення за призначенням пенсії вважається день прийняття заяви або дата її реєстрації на вебпорталі.

Рішення за результатами розгляду заяви та поданих документів органом, що призначає пенсію, приймається не пізніше 10 днів після надходження заяви.

— Підкажіть, як мені бути. Працюю на пів ставки. Чи враховують мені це в страховий стаж? Чи достатньо цієї суми, щоб був зарахований повний страховий місяць? Заробітна плата мінімальна.

Аліна. Полтавська обл.

— Статтею 24 Закону визначено, що страховий стаж — це період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Тобто якщо з вашої заробітної плати сплачують єдиний соціальний внесок у розмірі не менше, ніж мінімальний, на сьогодні це 1474 грн (6700 грн — мінімальна заробітна плата x 22% розмір внеску), то відповідно даний період зараховується до страхового стажу як повний місяць.

В іншому випадку періоди роботи зараховуються пропорційно сплаченим внескам.

— 15 грудня мені виповниться 70 років. Надбавку до пенсії, у зв’язку з досягненням цього віку, я отримаю вже в цьому місяці чи ні?

Катерина Степанівна. Львівська обл.

— Пенсії в нових (перерахованих) розмірах, у тому числі й пенсіонерам, які досягли 70 років у грудні, як у вашому випадку, нараховано на грудень 2022 року.

Особам віком від 70 до 75 років, у яких розмір щомісячної пенсійної виплати з урахуванням усіх складових, є меншим від 10340,35 грн, виплачується у межах зазначеного розміру щомісячна компенсаційна виплата в розмірі до 300 грн (відповідно до постанови Кабміну від 15.09.2021 №963).

При цьому шомісячна компенсаційна виплата особам, які досягли віку 70 років після 1 жовтня 2022 р., встановлюється і виплачується з дати досягнення ними зазначеного віку.

Також особам, у яких страховий стаж становить не менше 35 років у чоловіків і не менше 30 — у жінок, та які отримують пенсію, призначену відповідно до Закону, розмір пенсійної виплати з урахуванням усіх складових (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає 3 тис. грн, надається доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру, яка враховується під час подальших перерахунків.

А з 1 грудня особам, яким не виповнилося 70 років і страховий стаж яких становить не менше 35 років у чоловіків і не менше 30 — у жінок, котрі отримують пенсію, призначену відповідно до Закону, не працюють (не провадять діяльність, пов’язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування) і в яких розмір щомісячної пенсійної виплати з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсії, встановлених законодавством (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною), не досягає 2500 грн, надається щомісячна доплата в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру, яка враховується під час подальших перерахунків пенсій. Особам, страховий стаж яких становить менше 35 років у чоловіків і менше 30 — у жінок, доплата до пенсії встановлюється в розмірі, пропорційному до наявного в них страхового стажу, виходячи з розміру 2500 грн.

— До пенсійного віку мені залишилось 2 роки. Я — ВПО. Моя трудова знищена. Чи зможу підтвердити стаж до 2004 року?

Володимир. Вінницька обл.

— Основним документом, що підтверджує стаж роботи за період до впровадження персоніфікованого обліку у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі — персоніфікований облік), є трудова книжка, відповідно до постанови Кабміну від 12.08.93 №637.

За її відсутності, а також у випадках, коли в трудовій книжці відсутні необхідні записи або містяться неправильні чи неточні записи про періоди роботи, для підтвердження стажу роботи приймаються дані, наявні в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, а також виписки або довідки, складені на основі даних, наявних в інформаційних (автоматизованих) та/або інформаційно-комунікаційних системах підприємств, установ, організацій, довідки, виписки із наказів, особові рахунки та відомості на видачу заробітної плати, посвідчення, характеристики, письмові трудові договори й угоди з відмітками про їх виконання та інші документи, які містять відомості про періоди роботи.

У разі, коли документи про стаж роботи не збереглися, його підтвердження здійснюється органами ПФУ на підставі показань свідків, а саме за відсутності документів, якщо підприємства, установи, організації або їх правонаступники розміщуються (розміщувалися) на тимчасово окупованій рф території України, в районі проведення антитерористичної операції або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії росії, а також на територіях територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або перебувають/перебували в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні). У разі, коли майно (документи) підприємств, установ, організацій або їх правонаступників (незалежно від місця їх реєстрації на території України) розташоване на території України та/або пошкоджене чи знищене внаслідок воєнних (бойових) дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією росії проти України, за умови документального підтвердження пошкодження чи знищення майна (документів) стаж роботи встановлюється на підставі показань не менше двох свідків, які б знали заявника по спільній роботі на одному підприємстві, в установі, організації (в тому числі колгоспі) або в одній системі та мали документи про свою роботу за час, стосовно якого вони підтверджують роботу заявника.

— Отримую пенсію на пошті, але хотіла б отримувати її в банку. Що для цього потрібно?

Ольга. м. Київ

— Для цього можна особисто звернутися до фахівців сервісних центрів або подати відповідну заяву дистанційно через Електронний портал ПФУ.

Передусім вам необхідно звернутися у банк та відкрити там картку з реквізитами. Саме на неї й нараховуватиметься пенсія.

Отож, аби перевести пенсію на картку, вам потрібно:

— зайти на портал електронних послуг ПФУ та авторизуватися;

— знайти та обрати пункт «Про пенсійне забезпечення»;

— там обрати розділ «Внесення змін до пенсійної справи — Заява про зміну способу виплати пенсії»;

— заповнити всю необхідну інформацію, користуючись підказками на екрані;

— завантажити відскановані документи — паспорт, ідентифікаційний код, заяву з реквізитами банку;

— заяву необхідно підписати власним кваліфікованим електронним підписом.

Після надсилання заява автоматично надійде до ПФУ.

За результатами обробки заяви можете стежити самостійно через особистий кабінет на порталі (розділ «Мої повідомлення»).

Якщо у вас немає електронного підпису, можете зателефонувати на гарячу лінію «Укрпошти» за номером 0 800 300 545. Консультант пояснить ваші наступні кроки.

Або ж зверніться самостійно із реквізитами до органів ПФУ.

Нагадуємо, що в разі, якщо не знімати пенсію із рахунку більше шести місяців, її нарахування може бути призупинено або ж знову переведено на поштове відділення.

На прямій лінії чергувала Яна РОМАСЕНКО, юрисконсульт.