Відповідно до частини 4 статті 44 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” особам, яким призначено пенсію, органи Пенсійного фонду України видають пенсійні посвідчення. Але якщо пенсіонер втратив документ чи його було пошкоджено, – він може отримати новий. Для цього потрібно подати заяву на виготовлення нового пенсійного посвідчення.

Зробити це можна кількома способами: звернувшись до будь-якого зручного територіального органу Пенсійного фонду України;

через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України (portal.pfu.gov.ua) чи за допомогою мобільного застосунку “Пенсійний фонд”.

При особистому зверненні заповнюється відповідна заява, пред’являється паспорт та додається фото.

На вебпорталі електронних послуг Фонду заява на виготовлення пенсійного посвідчення міститься у розділі “Щодо пенсійного забезпечення”.

З мобільного застосунку “Пенсійний фонд” потрібно обрати вкладення “До ПФУ”: розділ “Комунікації до ПФУ” – “Заява на виготовлення пенсійного посвідчення”.

Отримати виготовлене пенсійне посвідчення можна в обраному сервісному центрі Фонду (зазначається людиною під час подання заяви).

Альтернативою паперовому пенсійному посвідченню може стати електронне відображення пенсійного посвідчення в мобільному застосунку Дія. Воно має таку ж юридичну силу як і традиційне пенсійне посвідчення.