Завдяки аджиці шматочки м’яса набувають часникового аромату, вбирають пікантні смаки і делікатно запозичують гостроту приправи.

0,8 кг м’якоті свинини

150 г домашньої аджики

1 велика цибулина

150 мл води

1 велика морквина

1 столова ложка томатної пасти

олія

сіль за смаком

М’ясо нарізати, як на шашлик, обсушити. Цибулину нарізати чвертькільцями, морквину — кубиками. Швидко обсмажити м’ясо в олії на великому вогні до рум’яної скоринки, викласти в товстостінну каструлю. В цій же сковороді обсмажити до рум’яності цибулю, додати моркву, готувати разом 5 хв., викласти до м’яса. Додати аджику (якщо надто гостра, можна покласти менше), сіль (за смаком), томатну пасту та гарячу воду. Поставити на слабкий вогонь, накрити кришкою, як закипить, тушкувати 50 хв.