Хто та де може перевіряти ваші документи, вручати повістку, яка процедура її отримання, відповідальність за неявку до територіального центру комплектування та соціальної підтримки тощо — багато запитань виникає з приводу вручення повісток. Адже в Україні триває загальна мобілізація — проводяться спеціальні заходи, зокрема призов військовозобов’язаних до лав ЗСУ на військову службу, нагадують у Мін’юсті.

Українським законодавством визначено, що чоловіки віком від 18 до 60 років зобов’язані за викликом, тобто після вручення повістки, з’явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для взяття на військовий облік.

Нормативно-правові документи, якими регламентується питання вручення повісток:

Закон України від 21.10.93 №3543-XII «Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку».

Постанова Кабміну від 23.02.2022 №154 «Про затвердження Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки».

Постанова Кабміну від 30.12.2022 №1487 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів».

Вручати повістки можуть:

представники органів місцевого самоврядування;

керівники підприємств, установ, організацій, незалежно від підпорядкування і форми власності;

посадові особи районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

Законодавством України чітко не визначено, де саме має відбуватися вручення повісток, тому це можливе на:

вулиці,

блокпостах,

за місцем проживання,

за місцем роботи тощо.

ЧИ МАЄ ПРАВО УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА ТЦК ЗУПИНЯТИ ЛЮДЕЙ І ПЕРЕВІРЯТИ ДОКУМЕНТИ?

Ні, документи мають право перевіряти уповноважені представники Нацполіції, СБУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби, ДМС, Держмитслужби та ЗСУ, які визначені в наказі коменданта.

Тому сформувалась практика, коли працівники ТЦК спільно з працівниками Нацполіції вручають повістки.

ЧИ МАЮТЬ БУТИ В ПОЛІЦІЇ ЯКІСЬ ПІДСТАВИ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ДОКУМЕНТІВ?

Так, перелік підстав визначений постановою КМУ від 29.12.2021 №1456.

1. Зовнішні ознаки особи або транспортного засобу або дії особи дають достатні підстави вважати, що особа причетна до вчинення правопорушення, транспортний засіб може бути знаряддям чи об’єктом вчинення правопорушення.

2. Через порушення особою відповідних заборон, введених на території, де запроваджено правовий режим воєнного стану.

3. В особи є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, обіг яких обмежений або заборонений, чи для зберігання, використання або перевезення яких потрібен дозвіл, якщо встановити такі права іншим чином неможливо.

4. Особа перебуває в місці вчинення кримінального, адміністративного правопорушення або ДТП, іншої надзвичайної події.

5. Якщо особа перебуває на об’єкті зі спеціальним режимом.

ЧИ МАЄ ПРАВО ОСОБА ПРОСИТИ УПОВНОВАЖЕНУ ОСОБУ ПРЕД’ЯВИТИ ЯКІСЬ ДОКУМЕНТИ, ПЕРШ НІЖ ПРЕД’ЯВЛЯТИ СВОЇ?

Так, на прохання уповноважена особа зобов’язана пред’явити:

службове посвідчення або інший документ, що підтверджує її приналежність до визначеного в наказі коменданта підрозділу;

копію наказу коменданта, яким визначено підрозділи, що мають право на перевірку документів;

назвати підставу для перевірки документів.

У разі виникнення запитань можна зателефонувати до контакт-центру системи безоплатної правової допомоги й отримати юридичну консультацію: 0 800 213 103. Дзвінки безкоштовні.