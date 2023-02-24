Із млинців можна зробити чудовий пиріг із сирною начинкою та ванільно-сметанною заливкою. Він виручить, якщо залишається багато млинців.

Для млинців:

0,5 л молока

3 яйця

180 г борошна

0,5 чайної ложки солі

2 столові ложки цукру

3 столові ложки олії

Для начинки:

600 г кисломолочного сиру

жменя родзинок

10 великих шт. кураги

2 яйця

1 чайна ложка ванільного цукру

50 г цукру

Для заливки:

330 г сметани

3 яйця

1 чайна ложка ванільного цукру

3 столові ложки цукру

Яйця злегка збити з сіллю та цукром. Влити молоко, розмішати, поступово всипати борошно, розмішати, щоб не було грудочок. Наприкінці влити олію. Посмажити тонкі млинці на змащеній олією сковороді (діаметр 18 см). Виходить 23 млинці.

Для начинки курагу та родзинки розпарити. Курагу дрібненько нарізати. Викласти в миску сир, додати цукор, ванільний цукор, вбити яйця і все розтерти на однорідну масу. На кожен млинець викладати по столовій ложці начинки. В одну частину млинців додати родзинки, в іншу — подрібнену курагу. Згорну-

ти млинці з начинкою трубочками.

Три млинці залишити без начинки — ними вистелити змащену маслом та присипану сухарями форму (діаметр 30 см). Так пиріг буде легше з неї дістати. Змішати всі інгредієнти для заливки. Занурюючи в неї кожен млинець, викладати по спіралі у форму.

Залишками заливки полити пиріг. Поставити в розігріту до 180 градусів духовку. Готувати протягом 45—50 хв. Верх має добре підзолотитися. Дати охолонути, перш ніж нарізати.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.