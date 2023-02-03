ЛЬОН

Відвар із насіння льону допомагає хворому шлунку: 75—100 г насіння на 1 л води. Варять до утворення в’язкої рідини. Протягом дня випити 200—300 мл відвару. Пити тільки теплим!

МАК

Столову ложку розтерти з такою ж кількістю цукру або меду. З’їсти на ніч. Запити горнятком гарячого молока. Це поліпшить сон.

МЕЛІСА, М’ЯТА

Чай з насіння меліси, м’яти — заспокійливий. Його краще випити перед сном: ч.л. насіння на 200 мл окропу. Не завадить додати до смаку меду.

МОРКВА

У разі погіршення зору: ч.л. насіння залити 200 мл окропу. Кип’ятити на малому вогні 3—4 хв. Настояти 30 хв. під кришкою. Процідити. Протягом дня випити хоча б дві такі порції. Достатньо 45 днів лікування. Повторити через 25—30 днів.

Таким саме настоєм 4—5 разів на день промивають очі в разі їх запалення. Але до насіння моркви додають ще ч.л. засушеної трави ромашки (заготовляють під час цвітіння, або можна придбати в аптеці).

ПАСТЕРНАК

Чоловічу потенцію посилює насіння пастернаку: споживати по пів чайної ложки 3—4 рази на день. Запивати 100—150 мл теплої води. Курс лікування — 45 днів. Повторити через 30—35 днів.

ПЕТРУШКА

Настій п’ють при захворюваннях нирок, сечового міхура, поганому сечовиділенні: ст.л. насіння залити 0,5 л теплої води. Довести до кипіння і кип’ятити 3—4 хв. Настояти 30 хв. під кришкою. Процідити. Протягом дня випити за 4—5 разів. Процес лікування може бути тривалим.

А ще цей настій усуває неприємний запах із рота.

ПОЛИН

При погіршенні травлення, болях у шлунку: дес.л. насіння залити 300 мл окропу. Настояти годину під кришкою. Процідити. Пити теплим по 100 мл тричі на день за 15—20 хв. до їди. Вживати тільки під час загострення недуги.

Настій також додає апетиту (пити по 50 мл тричі на день), усуває печію.

ЧОРНОБРИВЦІ

При захворюваннях печінки 2 дес.л. насіння залити 600 мл окропу. Кип’ятити 3—4 хв. Настояти годину під кришкою. Процідити. Пити теплим по 150 мл 4 рази на день за 15—20 хв. до їди. Після 21 дня лікування зробити перерву на 7—8 днів. Протягом року — 5—6 курсів лікування.

ЩАВЕЛЬ

Підвищить кислотність шлункового соку: ч.л. насіння щавлю залити 200 мл окропу. Кип’ятити на малому вогні 3—4 хв. Настояти 45 хв. під кришкою. Процідити. Пити по 50 мл 4 рази на день за 20 хв. до їди. Вживати тільки в разі загострення недуги!

Тарас ЛЕХМАН.