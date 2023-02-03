Пиріг без пшеничного борошна, цукру та масла. І попри всю свою простоту він м’який та смачний.
- 150 г вівсяних пластівців
- 100 г кисломолочного сиру
- 50 г сметани (кефіру)
- 40 г меду
- 3 середні яйця
- 2 середні яблука
- 0,5 чайної ложки меленої кориці
- 1 чайна ложка розпушувача для тіста
- дрібка соди
- дрібка солі
Пластівці (швидкого приготування) підсушити на сухій сковороді на середньому вогні близько 5 хв. (до «горіхового аромату»). (Додатково підсмажити ще близько столової ложки пластівців для присипки). Дати охолонути, перемолоти на борошно (зручно в кавомолці). Борошно змішати з розпушувачем. Окремо змішати сир, сметану (кефір), всипати соду, сіль, корицю, влити рідкий мед і вбити яйця.
Подрібнити занурювальним блендером до однорідності. Наприкінці всипати борошно з розпушувачем. Тісто має вийти м’яким, липким, але не рідким. Яблука нарізати середніми шматочками. Форму (діаметр 20 см) застелити пергаментом.
Змастити олією, присипати половиною столової ложки борошна. Викласти яблука, розрівняти (або вмісити в тісто). Присипати корицею та борошном, що залишилося. Викласти тісто, розрівняти. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці близько 35 хв. Дати трохи охолонути, перевернути на таріль. Присипати цукровою пудрою.
Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.
Залишити відповідь