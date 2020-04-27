На карантині змушені залишатися вдома. Час, що вивільнився, кожен господар витратить на щось корисне. Скажімо, на оздоблення домівки чи обійстя. Оскільки відвідувати зайвий раз магазини не рекомендують, скористайтеся тим, що під руками.

Якщо після будівельних чи ремонтних робіт у вас залишилось кілька цеглин і трохи фарби, можна створити оригінальний вуличний книжковий декор. Пофарбуйте цеглини під книжкові палітурки, а для більшої подібності ще й підпишіть: Микола Гоголь, Джек Лондон, Гі де Мопассан… Для створення таких «обкладинок» можна використати кілька кольорів фарб і розмалювати їх, як підкаже фантазія. Таким чином кожна «книжка» відрізнятиметься від інших. Найкраще розмістити таку «бібліотеку» вертикально, ніби справжні книжки у шафі: біля входу в дім, по краях сходинок. Кілька «книжок» можна покласти скраю садової лави, і складатиметься враження, ніби їх щойно хтось читав і забув.

«Цегляна бібліотека» зробить ваш двір неповторним. А головне — прослужить не один рік. Загалом така ідея згодиться й для внутрішнього оздоблення.

Аліна ЗАЯНЧКОВСЬКА, дизайнер.