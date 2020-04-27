Пакети з-під соків і молочних продуктів — дуже міцні і добре тримають форму, їх легко розрізати, роблячи потрібного розміру ємність. Ці готові рівні прямокутні коробки з цупкого водонепроникного картону ще не раз можна використовувати в побуті. Ми знайшли кілька цікавих способів й ідеї здалися дуже практичними. Тож тепер якщо і будете залишати таку тару, то конкретно для чогось, а не на випадок «колись знадобиться».

ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ СИПУЧИХ ПРОДУКТІВ. Вимита і висушена упаковка — зручний контейнер для круп і цукру. Кришка, що закручується, служить дозатором. Такі упаковки герметичні, в них не заводяться жучки. Але щоб крупи не випрівали, час від часу відкручуйте кришку і струшуйте вміст.

ЗАМОРОЖУВАННЯ ЯГІДНИХ ЗАГОТОВОК. Цілими ягодами, соком або протертими фруктами заповніть розрізану зверху упаковку. Покладіть в морозилку. Перед використанням трохи розморозьте, розріжте картон і витягніть фруктову цеглинку. Такі упаковки в морозилці укладаються дуже компактно, максимально використовуючи простір ящика. А після того, як вміст упаковок замерзне, на них зверху можна ставити й інші ємності, завдяки чому в морозилці можна вмістити багато заморожених продуктів. У цупкій упаковці фрукти, овочі та гриби краще зберігають свою форму, ніж в поліетиленових пакетах.

АЛЬТЕРНАТИВА КУХОННІЙ ДОШЦІ. Прекрасна кухонна дошка для обробки будь-якої риби, де багато нутрощів. А оселедець обробляється на ура. Викинули, запаху немає і все чисто. Хоча згодиться і для декількох використань, адже цей матеріал легко помити.

ПОРЯДОК У ДОМІ. 1–2-літрові пакети зручно використовувати для зберігання. Наприклад, зробити роздільники для ящика або великої коробки. Розріжте упаковки поперек і вставте в ящик. В таких окремих отворах зручно зберігати ліки, канцелярію, рукодільні приналежності, де у кожного буде своя чарунка, але водночас все зберігатиметься в одному місці.

НА КЛУМБІ. Розрізані 2-літрові пакети (відрізати верх і дно, залишити прямокутник зі стінок) вкопати навколо окремих квітів цінних сортів, залишивши над землею 2–3 сантиметри. Трава з газону на клумбу не пролізе. А цибулинки миші не з’їдять. Також дуже зручно вирощувати розсаду — така упаковка не розмокає, а коли настане час висадки, просто потрібно розрізати пакет і дістати розсаду, не пошкоджуючи коріння.

ПРИ РЕМОНТІ. Іноді потрібні невеликі ємності, щоб розвести фарбу або затирку. Відріжте нижню частину потрібної глибини — вийде тара, перевага якої — не промокає та має плоске стійке дно.

В упаковку з кришками зручно перелити залишки фарби. Завдяки прямокутній формі вони стійкі та не займають багато місця. Можна зберігати і вертикально, і горизонтально.

З невеликих упаковок легко зробити практичні коробочки для різних цвяхів. Кілька обрізаних коробочок для міцності обмотують разом клейкою стрічкою.

Будемо раді, якщо наші поради вам стануть у пригоді!

Діана ШЕПЕЛЬ.