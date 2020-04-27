Про переваги високих грядок «Порадниця» розповідала не раз. Найчастіше бордюр для них роблять з дерева. Однак грядки матимуть дуже естетичний вигляд та прослужать тривалий час, якщо огородити їх пластиковими панелями (можна стіновими).

Пластик має невелику вагу, що полегшує його транспортування. Це досить стійкий матеріал, який не піддається впливу корозії, не реагує на вологу та інші негативні природні фактори, не псується комахами. Водночас при падінні на нього предметів може розкришитись. Пластик хоча й не натуральний, проте й нетоксичний, не виділяє у ґрунт отруйні речовини. Легкий у догляді: достатньо періодично протирати його вологою ганчіркою або мити з садового шлангу. Важливо також, що пластик повністю утримує вологу всередині грядки. Матеріал абсолютно простий у монтажі. Глибоку траншею для встановлення такої огорожі копати не доведеться: достатньо зробити по периметру грядки невелике заглиблення лопатою. Для надійності огорожу можна буде укріпити ззовні кілками. За потреби таку грядку так само легко демонтувати. Існує широкий асортимент панелей з пластику: починаючи від типу, розміру, кольору тощо. Легку конструкцію будь-якої форми можна створити з бордюрної стрічки, більш добротну — з ПВХ панелей.

Оптимальна висота таких грядок — 10–15 см, ширина — 80–90 см, довжина може бути довільною. Далі на панелях роблять потрібні заміри та розрізають невеликою пилкою. Ріжеться пластик досить легко. Ділянка під майбутню грядку очищується від сміття та бур’янів. По периметру викопується траншея невеликої глибини. Борти встановлюють у траншею та скріплюють у кутках. Працювати зручніше удвох: один тримає стінку, інший засипає ґрунт. Коли стінки надійно закріплені, всередину грядки можна засипати ґрунт.

Однак якщо бажаєте, щоб такі грядки проіснували якомога довше, обирайте пластикові панелі для фасадних, а не внутрішніх робіт. Зараз у багатьох утворився вимушений простій у роботі, то ж є вільний час. Відтак можна приділити його домівці. То ж якщо виконуєте фасадні роботи і у вас залишилось кілька пластикових панелей — ось на що вони згодяться.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.