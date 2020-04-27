Можемо кашлянути кілька разів рефлекторно, а буває, кашляємо протягом тривалого періоду. Причиною надокучливого симптому зазвичай вважаємо ГРВІ чи грип, сподіваючись, що залишки кашлю минуть самі. Однак недолікований кашель призводить до ускладнень: задишка, бронхіальна астма, пневмонія — і дихання опиняється під загрозою. Більше того, розрізняють понад 50 причин появи кашлю, серед яких серцева недостатність, алергія, рефлюкс стравоходу або кашель курця.

Про існуючу серед населення проблему довготривалого кашлю розмовляємо з завідувачкою відділення ендоскопії Національного інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського НАМН України (НІФП), заслуженим лікарем України Оксаною ШПАК (на знімку). На її переконання, кваліфікований лікар-бронхолог повинен встановити справжню причину кашлю, який може бути як від бронхіту, потрапляння чужорідного тіла, так і від наявності пухлини чи туберкульозу.

До речі: Оксана Шпак із династії медиків. У 1970-х роках обрала бронхологію, що тільки-но розвивалася. З 2000-х у відділенні ендоскопії НІФП почали впроваджувати інтервенційні (хірургічні) методи, діагностичну та терапевтичну бронхоскопію. НІФП, в якому Оксана Іванівна працює багато років, вважає унікальним, бо це єдиний в Україні науково-дослідний і лікувальний заклад, в якому поєднано найсучасніші методи діагностики та лікування в дорослих і дітей усіх хвороб легень, бронхів, органів межистіння, а також туберкульозу.

— Оксано Іванівно, що робити, якщо нічого не допомагає позбавитись надокучливого кашлю?

— За тривалістю кашель класифікується як гострий (до 3 тижнів) і хронічний (понад 8 тижнів). Діагностику починаємо зі збирання анамнезу, аускультації (прослуховування легень), після чого, за потреби, вдаємося до комп’ютерної томографії. Якщо жоден із цих методів не дає змоги встановити причину кашлю — робимо бронхоскопію, яка нарешті виявляє осередок. Утім, у світі визначають, що один відсоток кашлю неможливо пояснити за допомогою наявних методів.

— Що може стати причиною тривалого кашлю?

— Це може бути наявність у трахеї та бронхах пухлин (доброякісних, злоякісних), туберкульозних інфільтратів, рубців, навіть чужорідних тіл, які не виявляють за допомогою рентгену. Я — клініцист, у розмові з хворим припускаю причину кашлю, перш ніж провести бронхоскопію. У здорової людини за добу виділяється до 100 мл секрету, який разом зі спеціальними війками в епітелії трахеї та бронхів виводить патологічні частинки, що потрапляють у бронхи з повітрям. Ця захисна функція може порушуватися в людей, слизова оболонка яких піддається впливу різних фізичних і хімічних факторів. Класичний приклад — курці. Внаслідок дії нікотину на слизову оболонку бронхів поступово атрофуються війки, які виводять патологічні агенти з дихальних шляхів, і збільшується кількість бронхіального секрету як захисного механізму. Сухий кашель може бути спричинений атрофією (витонченням) слизової оболонки бронхів.

Або часто люди кашляють і не підозрюють, що в них туберкульоз легень чи бронхів, трахеї. Під час бронхоскопії можна виявити ознаки інфікування мікобактеріями, взявши бронхіальний секрет на бактеріологічне дослідження. Наприклад, хворій із двомісячним кашлем, яка лікувалася у різних стаціонарах з діагнозом хронічного обструктивного захворювання легень, було встановлено інший діагноз — туберкульоз бронхів. І таких випадків, на жаль, чимало. Також завдяки бронхоскопії можна виявити на ранній стадії пухлину у трахеї чи бронхах.

–– Кажуть, вдихнув не в те горло. Що доводилося діставати?

–У мене назбиралася ціла колекція вилученого з бронхів: монети, зубні протези та пломби, наконечники інгаляторів, ковпачки від ручок, горіхи, колоски, кістки м’ясні та рибні, ягоди. Все це виявлено на бронхоскопії, тоді як хворі лікувалися від якогось хронічного захворювання легень. Скажімо,

пацієнтка з діагнозом бронхіальна астма лікувалася протягом року. Страждала від болісного кашлю, не могла лежати. А на бронхоскопії було виявлено курячу кістку в бронху, після її вилучення пацієнтка швидко одужала. Або десятилітня дитина впродовж двох років потерпала від бронхоспазмів та частих рецидивів пневмонії. Під час бронхоскопії виявили пластиковий наконечник від ручки, щільно зафіксований пристіночними рубцями. Хірургу, щоб його дістати, довелося розрізати бронх і навіть видалити шматочок легені…

Тож не беріть до рота сторонніх предметів, а під час їжі не поспішайте, добре пережовуйте і не розмовляйте!

Наостанок Оксана Іванівна порадила щоранку робити звичайну гімнастику, яка покращує функцію дихання. Вправи з підняттям рук вгору-вниз, відповідно вдих-видих. Також ефективні дихальні вправи з йоги, по Бутейко, Стрельніковій, які допомагають у лікуванні обструктивного бронхіту, астми, але опановувати їх треба тільки під контролем спеціаліста ЛФК.

До речі, під час лікування кашлю призначають відхаркувальні засоби з різним механізмом дії. Тому фахівець радить не приймати безконтрольно відхаркувальні відвари (з мати-й-мачухи, дев’ясила, чабрецю, ромашки, фіалки триколірної тощо). Іноді пацієнт тривалий час вживає їх, а кашель не припиняється, навпаки посилюється через стимуляцію виділення бронхіального секрету. Коли саме припинити приймати рослинні відвари, може визначити тільки лікар.

Людмила ОПАНАСЕНКО.