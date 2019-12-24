Рум’яна пшенична булочка, наповнена грибами та м’ясом і запечена під сирною шапочкою — цю порційну закуску зручно подавати за святковим столом.
- 8 булочок «Малятко»
- 500 г печериць
- 1 велике куряче філе
- 200 г твердого сиру
- 300 мл молока
- 3 середні цибулини
- олія
- столова ложка борошна
- 0,5 чайної ложки солі
- 0,5 чайної ложки чорного меленого перцю
Філе нарізати дрібними кубиками. Швидко обсмажити на добре розігрітій олії до рум’яної скоринки. Перекласти м’ясо в окрему миску. У тій самій олії обсмажити дрібно нарізані печериці до випаровування вологи. Додати подрібнену цибулю, продовжити готувати гриби до м’якості цибулі. Після цього повернути в сковороду обсмажене куряче філе, перемішати. Насипати борошно — воно тут як загущувач. Готувати вміст сковороди 2–3 хв. Потім влити молоко, перемішати, молоко загусне завдяки борошну — це забере буквально півхвилини. Приправити все сіллю і перцем. Врахуйте, що у складі буде сир, а він і так вже доволі солоний, тому не пересоліть. Сир натерти на середній тертушці, додати половину в сковороду. Зняти з вогню, швидко розмішати, щоб сир розплавився.
Акуратно зрізати верхівки у булочок. Вийняти частину м’якуша, щоб залишилися стінки. М’якуш можна підсушити, пропустити через м’ясорубку й отримати домашні панірувальні сухарі. Наповнити булочки начинкою. Натерти на середній тертушці сир, що залишився, притрусити кожну булочку, викласти на деко і поставити в гарячу духовку хвилин на 10. Потрібно, щоб сир розплавився, начинка прогрілася, а кірочка булочок присмажилася.
Готувала і фотографувала Діана ШЕПЕЛЬ.
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