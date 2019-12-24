Рум’яна пшенична булочка, наповнена грибами та м’ясом і запечена під сирною шапочкою — цю порційну закуску зручно подавати за святковим столом.

8 булочок «Малятко»

500 г печериць

1 велике куряче філе

200 г твердого сиру

300 мл молока

3 середні цибулини

олія

столова ложка борошна

0,5 чайної ложки солі

0,5 чайної ложки чорного меленого перцю

Філе нарізати дрібними кубиками. Швидко обсмажити на добре розігрітій олії до рум’яної скоринки. Перекласти м’ясо в окрему миску. У тій самій олії обсмажити дрібно нарізані печериці до випаровування вологи. Додати подрібнену цибулю, продовжити готувати гриби до м’якості цибулі. Після цього повернути в сковороду обсмажене куряче філе, перемішати. Насипати борошно — воно тут як загущувач. Готувати вміст сковороди 2–3 хв. Потім влити молоко, перемішати, молоко загусне завдяки борошну — це забере буквально півхвилини. Приправити все сіллю і перцем. Врахуйте, що у складі буде сир, а він і так вже доволі солоний, тому не пересоліть. Сир натерти на середній тертушці, додати половину в сковороду. Зняти з вогню, швидко розмішати, щоб сир розплавився.

Акуратно зрізати верхівки у булочок. Вийняти частину м’якуша, щоб залишилися стінки. М’якуш можна підсушити, пропустити через м’ясорубку й отримати домашні панірувальні сухарі. Наповнити булочки начинкою. Натерти на середній тертушці сир, що залишився, притрусити кожну булочку, викласти на деко і поставити в гарячу духовку хвилин на 10. Потрібно, щоб сир розплавився, начинка прогрілася, а кірочка булочок присмажилася.

Готувала і фотографувала Діана ШЕПЕЛЬ.