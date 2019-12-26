На запитання читачів газети «Порадниця» відповідають фахівці Міністерства соціальної політики України: Тетяна Григорівна ГОЛУБЕНКО, керівник експертної групи з питань пільг і житлових субсидій Директорату сім’ї та соціальної підтримки населення й Оксана Сергіївна ОВРАМЕНКО, державний експерт експертної групи з питань пільг і житлових субсидій Директорату сім’ї та соціальної підтримки населення.

— Отримую пенсію та субсидію у ПриватБанку. Сусідка сказала, що субсидію вже виплатили, але за жовтень грошей я ще не отримав. Коли їх чекати? Чи можуть пропасти гроші?

Михайло Пилипович.

— Якщо ви не отримали субсидію, вам треба у письмовій формі звернутися в управління соціального захисту за місцем проживання і з’ясувати, чому ви досі не отримали кошти. Гроші за жовтень і листопад не пропадуть, вони будуть виплачені.

— До березня у мене була субсидія 1437 грн. А зараз прийшло повідомлення, що отримуватиму 401 грн. Чому зменшилася сума?

Євгенія Антонівна.

— Вам імовірно прийшла субсидія за жовтень. Оскільки у жовтні опалювальний сезон не повний місяць, то субсидія у цьому місяці менша. У листопаді субсидія буде більшою. Та якщо вам підвищили пенсію, тобто дохід збільшився, розмір субсидії може змінитися.

— Отримала повідомлення про нарахування субсидії за два місяці: за жовтень 600 грн і за листопад 1200 грн. Отримую через Ощадбанк субсидію у безготівковій формі. Але постачальники послуг: вивіз сміття, опалення й інші грошей за оплату послуг не отримали. Чому не дали субсидію?

Ніна Вікторівна. Дніпропетровська область.

— Дійсно, розрахунки за жовтень із постачальниками послуг були дещо затримані, однак вони вже відбулися у повному обсязі з тими підприємствами, які подали відповідну інформацію банку. За листопад розрахунки повинні відбутися до 18 грудня. Вам має прийти повідомлення про те, що розрахунки проведено і субсидія надійшла, а також про те, скільки необхідно доплатити, якщо сума послуг більша. Тому не хвилюйтеся, усе має бути відображено в платіжках у наступних періодах. Також можна подивитися інформацію на сайті Ощадбанку або зателефонувати туди. У банку після того, як назвете свій номер телефону, вам повинні повідомити про проходження грошей, кому і скільки перераховано.

— Живу одна, але зі мною прописані два сини, що проживають в іншому місті. У мене була пільга, але її зняли. Чому це відбулося?

Антонина Пилипівна. Вінницька область.

— Деяким категоріям пільговиків у 2019 році пільги на оплату житлово-комунальних послуг не надаються, якщо дохід перевищує 2690 грн, і тоді ви можете звернутися за субсидією. Питання призначення субсидії у вашому випадку має розглядати комісія. Сини ж повинні взяти довідку, що працюють і живуть в іншому місці. Якщо ж вам призначено субсидію і вона маленька, це може бути пов’язано з тим, що площа вашого будинку або квартири, де ви живете одна, більша.

— Чоловік має статус учасника бойових дій. Які пільги йому належать? За газ у жовтні ми вже заплатили у повному обсязі. Може, пільги скасували?

Галина. Чернігівська область.

— З жовтня цього року пільги на оплату житлово-комунальних послуг надаються у грошовій формі. Раніше була зменшена сума у платіжках, тепер пільги надаються безпосередньо пільговику у готівковій або безготівковій формі. Якщо ви подали заяву і вказали банківський рахунок, на який необхідно перераховувати гроші, за жовтень ви повинні були їх отримати. Якщо заяви не подавали, то сума вашої пільги має бути зарахована на рахунок Міністерства соціальної політики в Ощадбанку, а звідти — підприємствам комунальної сфери. Якщо досі не отримали смс-повідомлення від вашого банку або Ощадбанку, вам треба звернутися з письмовою заявою в управління соціального захисту та звірити надану інформацію про вашого чоловіка і розрахунковий рахунок, на який має йти перерахування коштів. Пільги з учасників бойових дій ніхто не знімав, змінився лише порядок їх надання.

— Чому площа кухні та ванною не входить до опалюваної при нарахуванні субсидії? У мене опалення газом.

— Інформацію про опалювану площу подає організація, яка надає вам відповідну послугу, тобто компанія, що постачає вам газ. Чому ця площа не входить до опалюваної, треба з’ясовувати в постачальника газу.

— Я інвалід I групи, дочка лежить у лікарні. У нас прописаний її чоловік, який з нами давно не живе. Чоловік дочки розлучення не дає, тому нам не нараховують субсидію. Що робити?

— Для отримання субсидії мають бути подані дані всіх, хто зареєстрований за вашою адресою, і членів їх родин. Якщо дочка не може знайти дані про чоловіка і він не дає їй розлучення, необхідно звернутися до юриста, щоб той підказав, як оформити розлучення без згоди чоловіка. У вашому випадку після розлучення і якщо надасте довідку з лікарні, що дочка хворіла, субсидія може бути призначена з початку опалювального сезону. Рекомендуємо вирішити всі сімейні справи і потім звернутися в комісію за нарахуванням субсидії.

Від редакції: ми можемо рекомендувати лише звернутися до місцевих органів влади для надання вам фінансової допомоги або до місцевого депутата.

— Мені 80 років, раніше отримував субсидію 1660 грн, зараз урізали до 566 грн. З якої причини?

— У 2019 році підвищували пенсії. Можливо, ваші доходи зросли у зв’язку з підвищенням пенсії, і тому сума субсидії зменшилася. Збільшення доходів родини означає зменшення субсидії.

— Я пенсіонерка 68 років, отримую пенсію 2 тис. гривень. Живу одна в будинку з 73 кв.м опалюваної площі. Два роки мені платили субсидію на 73 кв.м, тепер сказали — немає підстав. Чи правильно це?

— Це правильно. Норма площі, на яку дається субсидія, становить 48,87 кв.м на одну людину. Передбачено, що за рішенням комісії вам як самотній людині можуть ще нарахувати додатково 30 відсотків понад площу. Та в будь-якому разі це буде менше 73 кв.м, а решту (орієнтовно 10–12 кв.м) треба оплачувати самостійно.

— Мій син — учасник бойових дій. Він подав усі необхідні документи для отримання пільг, та не отримав їх ні за жовтень, ні за листопад. Чому?

— Вам треба у письмовій формі звернутися в управління соціального захисту й отримати письмову відповідь: або відмову, або призначений розмір пільги. За жовтень і листопад пільги вже профінансовані. З жовтня змінився порядок їх нарахування. Раніше підприємство перераховувало, скільки треба доплатити, враховуючи пільги. Тепер суму розраховує управління соціального захисту.

— Мені відмовили в субсидії на тверде паливо, мотивуючи тим, що я взяла пай за два роки — 13 тис. грн, витративши їх на операцію. Чи правомірно це?

Тетяна Георгіївна. Полтавська область.

— При призначенні субсидії на тверде паливо враховуються доходи за попередній рік. Тобто при нарахуванні субсидії на 2019 рік враховуються доходи за 2018-й. У тому числі й доходи від земельного паю. Тому таке можливо.

— Чому житлова субсидія призначається на вугілля, ціну якого визначає Кабінет Міністрів, а не враховуючи реальні ціни? Торік субсидію було призначено, виходячи із ціни 2,6 тис. грн, а у нас воно коштує від 5 до 7 тисяч.

Тетяна Андріївна.

— Субсидія дається на дві тонни твердого палива, виходячи з установленої вартості, яка переглядається щороку з урахуванням інфляції, а купуєте ви дерево чи вугілля на свій розсуд.

— У Постанові №848 зі змінами від 22 жовтня 2019 р. написано: «Під час призначення житлової субсидії враховуються також доходи членів родини зі складу домогосподарства у випадку, коли їх зареєстроване (фактичне) місце проживання відрізняється від адреси домогосподарства (крім доходів одного з подружжя, якщо обом більше 60 років і вони проживають у сільській місцевості або селищах міського типу…»). У деяких управліннях соціального захисту заявникам говорять, що не знають про такі нововведення, тому доходи другого з подружжя враховуються. Як у такому випадку діяти субсидіантам?

— Субсидія призначена у квітні–травні 2019 року. Якщо вам необхідний перерахунок відповідно до змін, про які ви говорите, то необхідно подати нову заяву на перерахунок з посиланням на Постанову №848 від 22.10.2019 р. Заява подається у письмовій формі й реєструється. Управління соціального захисту зобов’язане дати письмову відповідь про нарахування субсидії та суму або так само в письмовій формі відмовити, зазначивши причину. Нагадуємо, що обов’язково треба подати документи на отримання субсидії протягом 2 місяців з початку опалювального сезону, щоб отримувати її за весь опалювальний період.

— Пенсіонер проживав один у селі й отримував субсидію, потім через проблеми зі здоров’ям переїхав до дітей у місто. Чи може він перевести субсидію за іншою адресою і як це зробити?

— Субсидія дається на конкретне домогосподарство. Зараз субсидія монетизована, якщо пенсіонер живе з дітьми й отримує пенсію на банківську картку, він одержуватиме субсидію теж на банківську картку, якщо вказав таку форму отримання. Якщо ж йому носив листоноша, то треба написати заяву, щоб отримувати її на банківську картку. Та це лише у тому випадку, якщо він не змінив місця реєстрації. Якщо ж змінив, необхідно заново подавати заяву за новим місцем реєстрації.

— Кілька будинків нашого двору створили ОСББ, яке уклало договір з управлінням соціального захисту населення на пільги й субсидії. З якого моменту управління соціального захисту має нам (ОСББ) перераховувати гроші?

— Зараз це питання вже неактуальне, оскільки з жовтня гроші виплачуються прямо мешканцям, а вже з їхнього рахунку вони самостійно оплачують послуги, надавані ОСББ.

— Яка формула нарахування субсидії на даний момент? Цікавлюся, оскільки розмір субсидії порівняно з минулим роком зменшився на 1000 грн. Чи правильно це? І хто ухвалює рішення щодо призначення субсидії та її розміру?

Маличенко Є.Г. Полтавська область.

— Розрахунок нарахування субсидій з минулого року не змінився. Змінився порядок виплат. Якщо змінився рівень доходу, тоді могла змінитися сума субсидії. Рішення про порядок нарахування субсидій ухвалює Кабінет Міністрів. Документи ж подаються в управління соціального захисту за місцем проживання, яке й здійснює розрахунок субсидій згідно з нормативними документами, затвердженими Кабінетом Міністрів України.

— У 2017–2018 рр. субсидія на газ надавалася на 415 куб.м, у 2018–2019 — 315 куб.м, цього року стала ще меншою. Чому така маленька субсидія?

Нечипорук О.В. с. Морозовка.

— Спочатку норма споживання була більшою. Згодом вона зменшувалася через те, що підприємства, що надають послуги, повертали до бюджету колосальні кошти, як невикористану субсидію. Виходячи з сум повернення і була визначена фактична потреба в тій чи іншій комунальній послузі.

— Раніше мені платили субсидію разом з пенсією на один рахунок. Зараз виплату субсидії перевели на центральну філію Ощадбанку у м. Києві. Чому?

Тетяна.

— Таке могло відбутися лише в тому випадку, якщо була заборгованість за комунальні платежі. Це може бути превентивний захід, щоб гроші не знімалися і витрачалися, а переводилися постачальникам послуг. Така ситуація приблизно в 5 відсотків одержувачів субсидії. Це робиться, щоб не було боргів за послуги.

— Я пенсіонерка, пенсія 2300 грн, проживаю у приватному будинку. Зі мною проживають дочка та двоє онуків — 10 і 18 років. Нині дочка на лікарняному вже більше місяця, онучка пішла в армію. Три місяці була на навчанні у Львові, звідти надала довідку. Але її не прийняли у відділі субсидій і відповідно у нарахуванні субсидії нам відмовили. Як вирішити проблему?

Шавло О.І. Київська область.

— Вам повинні були вказати причину, через яку відмовлено у призначенні субсидії. Якщо вам відповіли на словах, необхідно подати письмову заяву із проханням роз’яснити причину відмови. Згідно із законом вам повинні відповісти в управлінні соціального захисту. Окремо звертаємо увагу, що доходи при розрахунках субсидій враховуються по всіх членах родини і за попередній період.

— Мені 73 роки. Працював до 31 березня 2019 року, у вересні подав декларацію на призначення субсидії. У жовтні субсидії не було, на листопад призначили 320 грн. Пояснили, що в нас із дружиною високий рівень доходу, хоча пенсії по 2000 грн. Невже це дійсно так?

Тиводар М.І. Закарпатська область.

— Субсидія розраховується, виходячи з доходу родини, набору та вартості послуг і розміру житла. Якщо така маленька субсидія у листопаді, треба розрахувати все індивідуально. Можливо, у вас були ще якісь доходи або є члени домогосподарства працездатного віку, які не сплатили ЄСВ.

На запитання, що не ввійшли до прямої лінії, спеціалісти відповіли читачам особисто.

На прямій лінії чергував Сергій ЧЕРНЯВСЬКИЙ.