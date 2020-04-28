Ароматичні свічки дарують дому затишок і наповнюють кімнати чарівним запахом. Але після того, як свічка вигорить, залишається ще ароматний віск, який просто викинути не піднімається рука. Ми знаємо, як його можна застосувати з користю!

Розтопіть залишки свічки на водяній бані в металевій бляшанці, наприклад, з-під консервованого горошку або кукурудзи, чи візьміть іншу металеву непотрібну ємність (інакше потім складно відмити застиглий віск з посуду). Потім вилийте розтоплену масу в будь-які відповідні формочки: це може бути пластикова упаковка від печива, цукерок, зефіру, мармеладу або невеликі ємності від йогуртів, дитячого харчування. Для різних фігурок можна також використовувати формочки для печива, загорнувши їх знизу в фольгу, щоб не витік віск. Можна також в віск відразу увіткнути дерев’яну паличку — так залишиться отвір, в який зможете протягнути нитку чи стрічку та підвішувати ароматизатори в шафі. Після того, як віск у формочках охолоне і знову затвердіє (застигає швидко, протягом 1–2 год.), витягніть їх і розкладіть між рушниками та постільною білизною. Вашим речам гарантований приємний аромат.

Діана ШЕПЕЛЬ.