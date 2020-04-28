Порожні всередині огірки ніякої загрози для організму не несуть. Інша річ, що ласувати хочеться тугенькими хрумкими зеленцями. А через порожнини огірки деформуються, стають м’якими, втрачають сік, смак псується. Нерідко причиною цього є помилки у вирощуванні. Тож вживати заходи потрібно ще до посадки.

Однією з найпоширеніших причин цього явища є передозування гною, а також надмірне внесення

азотних добрив при нестачі калію та фосфору. Гній слід вносити не більше 10 кг на кв.м. Для збалансованого живлення огірків краще використовувати комплексні мінеральні добрива. Дуже корисними є підживлення попелом.

Огіркові грядки дуже важливо рівномірно зволожувати. Рясні поливи після тривалого підсушування можуть призвести до розриву тканин та утворення порожнин у плодах. Огірки ніколи не повинні відчувати нестачу вологи, особливо в період цвітіння та зав’язування плодів. Поливають лише теплою водою. Корисно мульчувати прикореневу зону кущиків, щоб волога з поверхні ґрунту випаровувалась не так швидко. Найбільш щільними огірки виходять при помірній температурі та вологості.

Важливо захищати їх від вірусних хвороб, бо також можуть спричиняти пустотілість. Щоб зеленці рідше хворіли, важливо дотримуватись сівозміни, обирати сорти, стійкі до вірусів, обробляти ґрунт перед посадкою фунгіцидами, забезпечувати збалансоване харчування та поливи.

Урожай слід збирати регулярно: щодня або бодай через день, аби не перестигали. Оптимальний час збирання — ранній ранок, поки вони вологі після ночі.

Схильність до утворення пустотілих плодів може бути особливістю сорту. Найчастіше порожніми бувають тепличні сорти салатного призначення. Натомість існує велика кількість сортів і гібридів, стійких до цього. Це, зокрема, Ніжинський, Закохана парочка F1, Ексельсіор, Богатирська сила, Зелена хвиля, Лавина, Новинка сезону, Борис, Афіна, Гамбіт, Гектор, Меренга, Регіна, Сантана, Церес, Сусідові на заздрість F1. Купуючи насіння, читайте на пакетиках характеристики сорту. 