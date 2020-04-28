Цей салат обов’язково потрібно приготувати саме зараз, в цей непростий час карантину. Тому що всім своїм виглядом він поліпшить настрій, до того ж вітамінний, та й готується з простих продуктів. Страва смачна, але все ж головне в ній — це оформлення. До речі, за основу можна брати ваш улюблений салат. Нічого складного в оздобленні немає: вам знадобиться лише яєчний білок, варена морква і зелена цибуля.

* 2 середніх свіжих огірки

* 6–7 редисок

* 3 зварених круто яйця

* півбанки консервованої кукурудзи

* 100 г твердого сиру

* зелена цибуля

* сіль (за смаком)

* чорний мелений перець (за смаком)

Заправка:

* 100 г сметани

* 2 невеликі зубчики часнику

Оздоблення:

* 2 зварені круто яйця

* невелика варена морква

* пір’я зеленої цибулі

Для початку підготувати оздоблення. Яйця розрізати навпіл, дістати жовток, розрізати білок на четвертинки. Кожну четвертинку розрізати впоперек — вийдуть трикутники. Їх підрізати так, щоб пелюстка набула плоскої форми. Підрізати трикутники з боків, щоб вийшов не рівносторонній п’ятикутник. Таким чином підготувати всі пелюстки. Для 3 квіточок, які складатимуть букет, знадобиться 15 пелюсток, по 5 на кожен нарцис. З морквини нарізати 3 тонкі смужки для серединки, рівно підрізати.

Для заправки до сметани додати подрібнений часник і перемішати. Редис, яйця і огірки нарізати дрібними кубиками. На великій тертушці натерти сир. Решту від оформлення — жовтки, білки і моркву дрібно порубати. Все викласти в миску. Додати кукурудзу. Дрібно нарізану цибулю. Посолити, поперчити, перемішати. Викласти підготовлену заправку, перемішати.

Пір’я зеленої цибулі викласти на поверхню салату, імітуючи листя нарцисів в букеті. Яєчними п’ятикутниками викласти квіти. Згорнутими в трубочку смужками моркви оформити серединки.

Діана ШЕПЕЛЬ.