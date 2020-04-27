У період продуктового ажіотажу багато хто скуповував гречку кілограмами. Крупа це, безумовно, смачна та корисна, але часто з неї нічого крім каші не готують. Пропонуємо страву з української кухні — гречаники з яєчно-цибулевою начинкою. А щоб страва вийшла ще смачнішою, приготуйте мачанку. До речі, на Західній Україні з мачанкою часто подають вареники і картопляні галушки.

ГРЕЧАНИКИ:

* 300 г м’ясного фаршу (свинина, яловичина)

* 2 склянки вареної гречки

* середня цибулина

* яйце

* 0,5 чайної ложки солі

* чверть чайної ложки чорного меленого перцю

* столова ложка борошна

* панірувальні сухарі

* олія

НАЧИНКА:

* 3 зварені круто яйця

* зелена цибуля

МАЧАНКА:

* 2 середні цибулини

* 3 повні столові ложки сметани

* 150–200 мл молока

* 1 зубчик часнику

* чайна ложка борошна

* 0,5 чайної ложки солі

* чорний мелений перець (за смаком)

* олія

Для мачанки цибулю дрібно нарізати. Обсмажити на олії до золотистого кольору. Додати борошно, смажити, помішуючи, 1 хв. Викласти сметану. Посолити, поперчити, перемішати і довести до кипіння. Мачанку розвести молоком до бажаної консистенції. Коли охолоне, вона загусне ще більше. Додати подрібнений часник, дати покипіти хвилину. Зняти з вогню, накрити кришкою, щоб не покрилася плівкою.

Для гречаників цибулину дрібно нарізати, обсмажити в олії. Для начинки яйця і зелену цибулю порубати, посолити, поперчити за смаком. Варену гречку пропустити через м’ясорубку з дрібними отворами — так котлетки не будуть розпадатися. З’єднати фарш, гречку і смажену цибулю. Додати яйце. Всипати борошно. Посолити, поперчити. Розділити фарш на 7–8 частин. Кожну розпластати в млинець. Викласти на них начинку. Вологими руками сформувати котлетки. Обваляти в сухарях. Смажити на розігрітій сковороді приблизно по 7 хв. з кожного боку.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.